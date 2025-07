video suggerito

Sagre e festival nel weekend dal 4 al 6 luglio, gli eventi del fine settimana regione per regione Concerti, sagre, festival: ecco cosa fare e quali sono gli eventi più belli nel fine settimana dal 4 al 6 luglio dalla Lombardia alla Puglia.

A cura di Giusy Dente

Cosa fare in queste afose giornate estive? Il caldo si è fatto insopportabile, ma le città offrono davvero tante occasioni di divertimento, svago e incontro: è impossibile cedere alla pigrizia e restare in casa. Mostre, festival musicali, spettacoli teatrali, incontri, feste: c'è solo l'imbarazzo della scelta per trascorrere del tempo spensierato in compagnia o per una fuga in solitaria dalle incombenze di tutti i giorni.

L'estate del PalaSummer a Lecce

PalaSummer 2025 è in programma dal 4 al 6 e dal 12 al 13 di luglio a Lecce. La rassegna è ormai un punto di riferimento dell'estate in città, con la sua programmazione che dà spazio a concerti e spettacoli di varietà. Si comincia venerdi 4 luglio con il taglio del nastro alla presenza delle autorità, con serata di intrattenimento. Si prosegue il 5 luglio con una serata dedicata alla musica tradizionale salentina in compagnia dell'Orchesta Popolare della Notte della Taranta. Segue il concertone del 6 luglio.

PalaSummer

Gli eventi del Campania Teatro Festival: gli appuntamenti dal 4 al 6 luglio

L'edizione 2025 del Campania Teatro Festival, la 18esima, offre una programmazione particolarmente fitta di eventi. La kermesse coinvolge diverse location in tutta la regione, che ospitano eventi di ogni tipo: concerti, incontri, spettacoli teatrali, letture. Il tema di quest'anno è particolarmente sentito e attuale: Battiti per la Pace è un invito a sfruttare l'arte per portare nel mondo bellezza, amore, solidarietà. Nel weekend sono previsti: il 4 luglio concerto di Fabrizio Piepoli e Nabil Bey, Mario Biondi in concerto a Ercolano in Villa Campolieto, l'anteprima nazionale di Spleen Records. Nel giorno seguente: il debutto dello spettacolo Notte Morricone a Pompei, lo spettacolo Scottature con Anna Figlietta.

Estate al Castello a Milano: gli eventi in Lombardia nel weekend

Prosegue la 13esima edizione della rassegna Estate al Castello, che andrà avanti fino a domenica 6 luglio con tanti nuovi appuntamenti spaziando tra teatro, musica, cinema, letteratura, danza. Il 4 luglio è la volta di "Correnti – Suoni e Visioni dal presente", una serata interamente dedicata alla musica, alle nuove proposte discografiche senza limiti di genere, dal pop alla musica sperimentale ed elettronica. Sabato 5 luglio ancora protagonista la musica, ma con l'esibizione del Coro Gospel Nazionale, l’Italian Gospel Choir. La settimana si chiude domenica 6 luglio con una serata dedicata a Italo Calvino, nel 40esimo anniversario della sua scomparsa: sul palco Isabella Ragonese darà voce ai racconti de Gli amori difficili, accompagnata dalle musiche dal vivo di Rodrigo d’Erasmo.

Isabella Ragonese e Rodrigo d’Erasmo

In Trentino il vino è protagonista

Müller Thurgau Vino di Montagna è il paradiso degli amanti del vino. L'evento è una tradizione radicata nel territorio: si svolge da 38 anni. La rassegna è interamente dedicata a un prodotto locale: il celebre Müller Thurgau, simbolo dei vini d'alta quota. L'evento lo mette al centro di degustazioni libere e guidate, per conoscerlo e apprezzarlo. Ma il programma prevede anche visite alle cantine locali, spettacoli teatrali, concerti, showcooking, trekking enogastronomici.

Marco Mengoni in concerto a Bologna

Il cantante va avanti col suo tour toccando la città di Bologna, per ben due serate: si esibirà il 5 e il 6 luglio, incantando il pubblico sulle note dei suoi più grandi successi. Dopo l'apertura al Maradona di Napoli, Marco Mengoni proseguirà coi concerti fino al gran finale del 24 luglio a Messina.

Marco Mengoni

La Brianza ospita la Festa della Birra

Misinto Bier Fest 2025 è un grande evento in stile bavarese nonché una delle più grandi feste della birra di questo genere. Sono previsti esibizioni musicali, stand gastronomici, degustazioni: insomma, tutto è pronto per accogliere i curiosi e gli appassionati di birre artigianali nel fine settimana a Misinto in Brianza. Oltre al 3, 4, 5 e 6 luglio, le date da segnare sul calendario sono anche 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 luglio.

Misinto Bier Fest

Sere FAI d'Estate in Basilicata

Sere FAI d’Estate è un ricco e variegato programma di eventi e visite speciali in orario serale, dal tramonto a mezzanotte, in location uniche di tutto il Paese. È coinvolta anche la Basilicata, che nella serata del 4 luglio (e fino al 29 agosto) propone l'iniziativa Il Cinema tra i Sassi. Appuntamento a Casa Noha di Matera, per cominciare un tour tra il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso che hanno attratto e ispirato registi e sceneggiatori, che qui hanno girato alcuni film come La Lupa, Il Vangelo secondo Matteo, The Passion, Ben Hur. Il tour si concluderà con un aperitivo su una terrazza panoramica.

Irama in concerto a Lucca

Dopo due tappe sold out al Forum di Milano, Irama torna in concerto con Irama Live 2025. Il 4 luglio sarà la volta di Lucca, in occasione del Lucca Summer Festival. Il cantante continuerà a regalare emozioni ai fan toccando Alba, Salerno, Bari, Francavilla al Mare fino al gran finale del 22 luglio 2025 al Rock in Roma, nella capitale.