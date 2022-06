Fuorisalone 2022, le installazioni da vedere nel weekend dal 10 al 12 giugno Tra installazioni, opere, mostre ed eventi, una guida alle installazioni da vedere assolutamente per il weekend del Fuorisalone 2022, dal 10 al 12 giugno.

A cura di Clara Salzano

L’installazione di Daniel Arsham a Palazzo Senato

Il weekend del Fuorisalone 2022 è alle porte e sono in tanti a domandarsi, ora che si può avere a disposizione maggiore tempo libero, cosa vedere assolutamente della Milano Design Week. Tra installazioni, opere, mostre ed eventi sono tanti gli appuntamenti in programma da non perdere. Per capire dove indirizzare le proprie energie e i propri interessi, segnaliamo le installazioni assolutamente da vedere dal 10 al 12 giugno 2022.

Natura Urbana, l’installazione di Corona ai Navigli di Milano per il Fuorisalone 2022

NaturaUrbana ai Navigli di Milano

Il Ponte Alda Merini, lungo il Naviglio Grande di Milano, ospita un'originale installazione green fino al 13 giugno 2022. Si chiama NaturaUrbana ed è promossa da Corona che ha trasformato il ponte in in un tunnel verde esperienziale. I cittadini che passeranno sul ponte contribuiranno al verde di Milano: ogni 500 persone, Corona donerà un albero a un’area verde della città e anche il verde utilizzato nell’installazione riceverà una seconda vita. L'installazione è aperta 24h su 24.

L’opera Naturaurbana di Corona sul ponte Alda Merini

Divided Layers a Palazzo del Senato

Il cortile di Palazzo Senato a Milano, in via Senato 10, è stato invaso dall'installazione realizzata dall'artista Daniel Arsham per Kohler in occasione del Fuorisalone 2022. L'opera è un enorme portale che si può attraversare: "Dove porta dipende da te", dichiara Arsham. Divided Layers si può visitare fino a domenica 12 giugno 2022 dalle 12:00 alle 22:00.

Daniel Arsham ha invaso il cortile di Palazzo Senato a Milano con un portale suggestivo

Stella McCartney ai Caselli di Porta Nuova

Fino al 12 giugno 2022 i Caselli di Porta Nuova sono stati trasformati in camere immersive dove sculture di funghi illuminate prendono vita. L'installazione Future Fungi di Stella McCartney è una riflessione sull'innovazione dei materiali per il futuro del pianeta.

L’installazione Future Fungi di Stella McCartney per il Fuorisalone 2022

Welcome back dreams da Missoni in via Solferino

Enormi animali di stoffa, passerelle multicolore e preziosità policrome accolgono i visitatori nello showroom Missoni che è stato trasformato in una scatola delle meraviglie dove prende vita un mondo surreale. Il visitatore viene proiettato in un giocoso mondo infantile diventato il sogno a occhi aperti di un adulto.

Lo showroom di Missoni diventa un mondo delle meraviglie durante il Fuorisalone 2022

Alessi nello store di via Manzoni

Per festeggiare i suoi 100 anni di storia lo showroom di Alessi, in via Manzoni 14/16, ha accolto la mostra Alessi 100 – 001. L'installazione è stata ideata dall'artista visionario VirgilAbloh che ha disegnato un Occasional Object con gigantesche posate e superfici verdi dove lo 001 del titolo rappresenta l'inizio di una nuova era di sperimentazione per Alessi. L'installazione è visitabile dalle 10 alle 21 fino al 12 giugno 2022.

Occasional Object di Alessi per il Fuorisalone 2022

Pulsee alla Casa degli Artisti

La prima collezione di NFT ad impatto zero è stata presentata presso la Casa degli Artisti a Milano in occasione della Milano Design Week 2022 dal brand digitale Pulsee Luce e Gas. Si tratta di NFP (Non Fungible Places) e pone l'attenzione sui luoghi d’Italia a rischio scomparsa a causa dei cambiamenti climatici. L'installazione realizzata dall’artista digitale Giuseppe La Spada in collaborazione con l’Agenzia creativa Gitto Battaglia si compone di quattro opere digitali focalizzate sulle problematiche ambientali più urgenti quali siccità, le temperature in aumento, lo scioglimento dei ghiacci e le emissioni di CO2. L'intervento con focus sulla sostenibilità e l'innovazione è stato realizzato negli spazi della House of Switzerland – Casa degli Artisti e visitabile fino al 12 giugno 2022, dalle 10:00 alle 19:00, in Via Tommaso da Cazzaniga, angolo Corso Garibaldi 89/A.

Cariatidi Contemporanee al Circolo Filologico di Milano

L'artista Olimpia Zagnoli ha realizzato sulla facciata del Circolo Filologico Milanese in via Clerici 10 l'installazione "Cariatidi Contemporanee”. L'opera, commissionata da Mosca partners per la Milano Design Week 2022, reinterpreta la cariatide dell’architettura classica in una relazione tra passato e presente continua per la più antica associazione della città. L'installazione è in mostra fino al 12 giugno.

Olimpia Zagno per Mosca Partners al Circolo filologico di Milano

Starck per Dior a Palazzo Citterio

Il designer Philippe Starck ha rivisitato l'iconica Medallion Chair per la Maison Dior in un'esposizione scenografica mozzafiato. Le sedie Miss Dior sono esposte sotto i riflettori in diverse versioni e materiali che sembrano recitare su un palcoscenico dinamico. L'installazione è presente negli spazi di Palazzo Citterio in via Brera e si può visitare il 10 e l'11 giugno dalle 9:00 alle 22:00, domenica 12 giugno dalle 9:00 alle 20:00.