Il diamante giallo più famoso al mondo arriva a Milano: è stato indossato da Audrey Hepburn e Beyoncé Nella sua storia è stato indossato solo quattro volte: parliamo dell’iconico diamante giallo di Tiffany&Co., uno dei più grandi al mondo, che ora arriva a Milano.

A cura di Beatrice Manca

I diamanti, cantava Marilyn Monroe, sono i migliori amici delle donne. I diamanti gialli invece sono i migliori amici delle dive e Tiffany&Co. lo sa bene. La casa di alta gioielleria newyorkese vanta uno dei più grandi diamanti gialli esistenti al mondo, il leggendario Giallo di Tiffany da 128 carati. La storia di questa pietra unica al mondo si è intrecciata con la storia del cinema: adesso arriva a Milano all'interno dell'evento "Yellow Is The New Blue".

La storia del diamante giallo, da Audrey Hepburn a Lady Gaga

Il Tiffany Diamond è stato acquisito nel 1877 da Charles Lewis Tiffany, fondatore dell'omonima gioielleria. La pietra grezza, che originariamente pesava 287.42 carati, è stata tagliata in un diamante cushion da 128.54 carati. La sua lucentezza è dovuta al fatto che presenta 82 sfaccettature, molte di più del classico taglio brillante. Attualmente il diamante è montato su un collier con diamanti bianchi da oltre 100 carati.

Il diamante giallo di Tiffany&Co.

Per il suo valore inestimabile, il Tiffany Diamond è stato indossato solo quattro volte nella storia: la prima, nel 1957, fu la socialite E. Sheldon Whitehouse in occasione del Tiffany Feather Ball. Ma a renderlo iconico fu l'attrice Audrey Hepburn all'uscita del film Colazione da Tiffany. Per cinquant'anni è rimasto in cassaforte, fino a quando non lo ha indossato Lady Gaga agli Oscar 2019. Lo scorso anno è stata la volta di Beyoncé, che ha fatto la storia come la prima donna nera a indossare il diamante.

Lady Gaga con il collier di Tiffany&Co. nel 2019

Il diamante giallo di Tiffany arriva a Milano

L'iconico collier ora arriva Milano: è il protagonista dell'installazione “Yellow Is the New Blue”, che comprende una collezione di altissima gioielleria. La star è il Tiffany Diamond, omaggiato dai colori dell'allestimento – ovviamente in giallo – e da un'opera d'arte in carta sostenibile creata dall’artista italiano Daniele Papuli.

L’opera d’arte di Daniele Papuli

All'anteprima dell'evento milanese erano presenti l'attrice Matilda De Angelis, Ludovica Sauer e l'influencer Giulia Valentina.