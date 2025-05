video suggerito

L’ultima follia di Fedez, indossa gli occhiali più cari al mondo coperti d’oro e diamanti Fedez non smette mai di far parlare di sé, questa volta non c’entra il gossip ma un accessorio di lusso con cui è apparso sui social, si tratta di un paio di occhiali da sole, tra i più costosi mai realizzati, coperti di diamanti e pietre preziose con montatura in oro 18kt. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver lanciato il featuring "in fiamme" con Clara, Fedez si concede qualche giorno di vacanza a bordo di uno yacht e nelle stories su Instagram mostra ai fan il suo ultimo accessorio di lusso, si tratta di un paio di occhiali molto particolari, interamente coperti di diamanti e pietre preziose tra i più costosi al mondo.

Gli occhiali Ray-Ban by di Fedez

Avevamo lasciato Fedez al fianco della cantante Clara in una masseria di lusso in Puglia, impegnato nel lancio del singolo Scelte Stupide, ora lo ritroviamo in mezzo al mare. Il cantante prima ha condiviso sui social uno scatto su un balcone vista mare, poi alcuni video sulle scale di un maxi yacht, mostrando il suo ultimo paio di occhiali, un paio di Wayfarer Puffer con diamanti incastonati.

Il dettaglio oro sugli occhiali

Gli occhiali coperti di diamanti

Si tratta di una versione speciale dell'iconico modello di Ray-Ban, con dettagli in oro e diamanti. I sunglasses fanno parte della collection firmata da A$AP Rocky, nominato lo scorso febbraio Direttore Creativo di Ray-Ban. L'artista, che abbiamo visto pochi giorni fa al Met Gala al fianco di Rihanna con il pancione, ha rimodellato le forme degli occhiali Ray-Ban più iconici, dai Wayfarer ai Clubmaster, rendendole bold o aumentando le dimensioni del logo. Sono poi state lanciate le versioni luxury dei Wayfarer Puffer, con logo sovradimensionato in oro 18 carati e diamanti sulla stanghetta e pietre preziose incastonate sui rivetti frontali.

Leggi anche Sangiovanni torna ad Amici: veste oversize e indossa gli occhiali vintage

Gli occhiali coperti di diamanti indossati da Fedez

Naturalmente Fedez ha scelto quest'ultima versione degli occhiali e ha mostrato l'ultimo oggetto di lusso proprio ieri. Non è tutto però, poco dopo il rapper italiano ha pubblicato una nuova foto su Instagram: in questa sfoggia un modello ancora più prezioso, ricoperto di diamanti da 60 carati e gemme rosse incastonate sulla montatura creata con 200 grammi di oro bianco 18.

A$AP Rocky con gli occhialI Ray-Ban al Met Gala 2025

Come si legge in una nota del brand produttore "questa creazione unica si colloca tra gli occhiali da sole più costosi mai prodotti nel settore". Evidentemente Fedez avrà ricevuto in regalo o in prestito dall'amico Leonardo Del Vecchio il modello esclusivo. Il prezioso occhiale gioiello fin ora era stato indossato solo da A$AP Rocky, dopo il Met Gala, all'after-party organizzato al Jeans NYC con il collettivo creativo AWGE per il lancio della nuova collezione Puffer, evento al cui hanno partecipato star come Rihanna, Adut Akech, Dapper Dan, Heidi Klum, Jenna Ortega, Julia Fox e Spike Lee.

A$AP Rocky, al fianco di Leonardo Del Vecchio, indossa gli occhiali coperti di diamanti