video suggerito

Fedez ha al polso un orologio in oro e pietre preziose da 90 mila euro Nelle stories del rapper non è sfuggito il lussuoso dettaglio al suo polso: un prezioso orologio da decine di migliaia di euro. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In questi giorni Fedez è molto preso dalla sua musica. Si è tanto parlato della rissa sfiorata con con lo streamer Blur durante una partita della Kings League, che gli è valsa pure un Tapiro, ma lui è molto concentrato sul lavoro. Da poco è infatti uscito un suo nuovo brano. Dopo il successo di Battito, la canzone sanremese con cui si è imposto come grande protagonista di questa edizione della gara canora, è arrivata una collaborazione. Il cantante ha fatto coppia con Clara (reduce anche lei dall'esperienza all'Ariston) e insieme hanno dato vita a Scelte stupide. Sarà il tormentone dell'estate? Sicuramente Fedez crede molto in questo progetto di coppia e ogni giorno propone ai suoi follower l'ascolto del brano. Proprio in una Instagram story dedicata all'ascolto del singolo, molti fan hanno notato un dettaglio.

Fedez ama gli orologi di lusso

Il rapper possiede diversi orologi di lusso. Uno è proprio quello che spicca al suo polso nelle recenti Instagram Stories. La sua collezione comprende modelli di grande valore. Ci sono un Richard Mille azzurro altamente tecnologico da oltre 500 mila euro e un altro rosso fuoco dello stesso marchio prestigioso; spicca poi un Patek Philippe tempestato di diamanti da 50 mila euro.

Uno di quelli che indossa più spesso è un Richard Mille sportivo con cinturino verde. Quello mostrato adesso è una novità, ma è inconfondibile e non passa certo inosservato. L'orologio in questione è un Rolex in oro giallo impreziosito da brillanti e zaffiri. Il nome è già una garanzia e dice tutto. Nel settore orologeria è sicuramente uno dei brand più iconici e rinomati, molto amato dal pubblico e con una lunga storia di successo alle spalle.

Leggi anche Tom Cruise arriva al Festival di Cannes 2025 con l'orologio da quasi 50mila euro

Rolex

L'azienda svizzera ha sede a Ginevra ed è sinonimo di lusso con le sue creazioni. Una di queste è il modello GMT-Master II, che si è evoluto nel corso dei decenni e di cui si sono avute diverse versioni. Quella di Fedez è scintillante grazie alla presenza di pietre preziose. Online ci sono diverse gioiellerie e rivenditori che lo propongono a possibili acquirenti. Il prezzo è variabile, ma si aggira attorno ai 90 mila euro.

chrono24.it