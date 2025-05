Tapiro a Fedez dopo la rissa sfiorata in Kings League: “Ho smesso di essere un esempio per le nuove generazioni”

video suggerito

Questa sera nella puntata di Striscia la notizia, in onda alle 20.35 su Canale 5, Valerio Staffelli consegna un Tapiro d’oro a Fedez, dopo la rissa sfiorata con lo streamer Blur durante una partita della Kings League, il torneo di calcio a sette a cui entrambi partecipano come presidenti di squadra. Il commento del rapper: "Ero in trance agonistica".

Nuovo Tapiro d'oro a Fedez dopo la rissa con Blur

L’episodio è avvenuto sabato scorso, durante la sfida tra gli “Stallions” di Blur e i “Boomers” di Fedez. Il rapper, visibilmente alterato, è sceso in campo a causa del "clima tossico e provocatorio alimentato da Blur durante le dirette della Kings League". A spiegarlo, era stato lo stesso Fedez attraverso alcune stories su Instagram, nelle quali aveva aggiunto di aver già segnalato la situazione all’organizzazione, senza però ottenere risposte concrete. Tra i giocatori che hanno provato a placare gli animi in campo, c’era anche l’ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci.

Intercettato da Valerio Staffelli, il rapper ha commentato: "Ero in trance agonistica, ho usato anche parole peggiori nella mia vita, ti assicuro che so dire e fare di peggio, a volte. Meno male che c’era Bonucci…". E ancora: "Speriamo che, memori di questa cosa, d’ora in poi si crei un clima un po' più disteso". L'inviato del tg satirico di Antonio Ricci gli ha ricordato l’importanza del suo ruolo come esempio per le nuove generazioni, concetto su cui risponde: "Ho smesso di esserlo e non voglio più esserlo, nemmeno per me stesso". Per Fedez è il 15esimo Tapiro d’oro della carriera.

Cosa era successo con Blur in King's League

La rissa è scoppiata allo scadere del secondo tempo della partita tra i Boomers e gli Stallions, con Fedez e Blur a muso duro l'uno contro l'altro. Decisivo l'intervento di Bonucci, che ha provato a separarli. I due non sono mai venuti alle mani, ma poco c'è mancato. Risalito nella postazione da dove sta streammando sul suo canale la partita, Fedez si era rivolto a lui con parole pesanti: "Mi è venuto faccia a faccia, sto cogl**ne di me**a. È una pagliacciata ‘sta roba, fanno vedere il VAR di tutto e l'arbitro dice: ‘L'ho già visto e non lo faccio vedere'. Incredibile, è mano, ma cos'è ‘sta roba. Così non è giusto. Poi ‘sto qua, vedi che la prossima volta che mi vieni faccia a faccia ti tiro una sberla in faccia, hai capito, cretino".