Fedez inorridito da Blur, ha sentito cose abominevoli alla Kings League: "Augurava morte e tumore" All'indomani della partita dei quarti di finale di Kings League Italy vinta in un finale pazzesco e segnato dalle polemiche dai suoi Boomers sugli Stallions di Blur, Fedez si scaglia contro lo streamer.

A cura di Paolo Fiorenza

Il duro faccia a faccia tra Fedez e Blur nei concitati minuti finali del match dei quarti della Kings League Italy, con Leonardo Bonucci veloce e provvidenziale nell'accorrere per cercare di separare i due ed evitare il peggio, ha avuto una coda qualche ora dopo. Il rapper milanese, presidente dei Boomers in cui gioca anche Bonucci, ha postato alcune storie su Instagram in cui ha denunciato le parole abominevoli e inaccettabili che ha sentito urlare da Blur (presidente della squadra avversaria, gli Stallions), che si trovava nella postazione in tribuna al suo fianco (entrambi stavano streammando il match sui rispettivi canali): auguri di morte e di tumore, quest'ultima parola ulteriormente dolorosa per Fedez, operato nel 2022 per un cancro al pancreas.

L'attacco di Fedez a Blur: "Non esiste un altro presidente che crea un clima così di merda come lui"

Il 35enne milanese ha svelato di aver avvisato in passato i vertici della Kings League sulle espressioni a suo dire intollerabili usate da Blur nelle sue dirette durante i match, senza ottenere risposta: "Qualche settimana fa ho chiesto una riunione con la Lega riguardo alle live di Blur durante le partite della Kings League, chiedendo se potessero attivarsi quantomeno per evitare che lo streamer ad ogni partita auguri il tumore e la morte a chiunque, insultando gratuitamente anche le ragazze presenti. Chiarendo espressamente che se questo tipo di scenario si fosse ripresentato durante la mia partita si sarebbe potuti arrivare ad un punto limite che avrei voluto evitare. Risultato: avevo Blur a fianco a me in postazione e ho dovuto sentire chiaramente lo stesso augurare la morte, usare l'epiteto ‘tumore' e insultare pesantemente i miei giocatori e il mio staff durante tutta la partita. Non conoscevo nessuno dei presidenti prima della Kings League e devo dire che non esiste un altro presidente che si sia mai permesso di creare un clima così di merda come riesce a fare lui".

Le storie su Instagram di Fedez contro Blur

Fedez ha continuato il suo sfogo contro il 28enne streamer: "Ora chiedo, è così difficile da capire che se per due mesi davanti a migliaia di ragazzini il content principale offerto dal loro ‘idolo' è questo, alla chiamata alle armi per una partita importante secondo voi quale poteva essere il tenore del ‘tifo'? Sinceramente sono stupito di me stesso che la situazione non sia trascesa ulteriormente. Avevo lasciato la telefonata con lo staff della Lega chiedendo se questo era il tipo di clima che volessero portare all'interno di questa competizione, in caso mi sarei comportato di conseguenza. Vedo che a quanto pare la linea che si è voluta prendere è questa, dunque sappiate che se esci dalla tua cameretta e vai dal primo che passa ad augurargli un tumore potrebbe succedere che prima o poi una pizza in faccia potrebbe arrivarti soprattutto se incontri qualcuno che un tumore lo ha avuto per davvero".

"Complimenti ai giocatori degli Stallions per la grande partita giocata, ci vediamo in semifinale Boomers", ha concluso Fedez, dando appuntamento per tutti a Parigi, dove la sua squadra – vittoriosa sabato 5-4 sugli Stallions – disputerà le semifinali della Kings Italy.

Chi è Blur, lo streamer attaccato da Fedez

Blur, pseudonimo di Gianmarco Tocco, è uno streamer romano molto noto per i contenuti che produce su Twitch e YouTube. Tra qualche giorno, il 28 maggio, compirà 29 anni. La sua carriera sui social è iniziata come gamer, la fama è arrivata nel 2015 per la serie di video ‘King delle Bestemmie', che ha generato milioni di visualizzazioni. Il titolo fa capire che Blur non si distingue esattamente per il linguaggio scevro da imprecazioni e espressioni blasfeme.

Da lì è stata una crescita continua in termini di followers, senza che la sua cifra stilistica irriverente e sboccata cambiasse di una virgola, con la ‘medaglia' di quattro ban ricevuti su Twitch. Adesso la vetrina ulteriore della Kings League, in cui a sua volta già aveva polemizzato con gli organizzatori, con la coda sgradevole della polemica con Fedez, mentre i suoi Stallions hanno finito la stagione perdendo nei quarti di finale contro i Boomers.