Blur si scaglia contro la Kings League Italia cui partecipa: “Non la guardate su Sky Sport” Lo streamer Blur, presidente di una delle 12 squadre che parteciperanno alla prima stagione della Kings League Italia, attacca duramente l’organizzazione del torneo per la cessione dei diritti di trasmissione a Sky Sport: “Nessuno dei presidenti è stato avvisato, non guardatela su Sky Sport. O supportate una realtà che siamo noi o supportate loro, non guardate la Nations su altre robe che non siano Twitch”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Blur, lo streamer numero uno in Italia e uno dei più seguiti al mondo (1,8 milioni di followers su twitch, oltre alle decine di migliaia di abbonati), è esploso contro la Kings League Italia, cui partecipa in veste di presidente di una delle 12 squadre che prenderanno parte nel 2025 alla prima stagione italiana del torneo di calcio a 7, con regole sui generis, ideato e portato al successo planetario da Gerard Piqué e Ibai Llanos. Il motivo dello sbottare di Gianmarco Tocco (questo è il vero nome dello streamer) è stato l'aver appreso la fresca cessione dei diritti di trasmissione dell'imminente Kings World Cup Nations (la competizione per ‘nazionali' che a gennaio vedrà in campo anche Bonucci, Caputo e Viviano con la maglia dell'Italia) a Sky Sport. Ovvero un competitor dello stesso Blur (e degli altri streamer come lui), che commenterà a sua volta il torneo nelle sue dirette su Twitch.

Blur furioso per la trasmissione della Kings World Cup Nations su Sky Sport

"Uno: sarebbe stato carino che i presidenti avessero saputo che dei diritti venivano venduti a Sky Sport per la Nations, perché comunque significa, vuoi o non vuoi, che ci sono anche le nostre facce e se pure voi avete già i diritti di immagine nostri, sarebbe carino comunque chiederlo – attacca Blur – Due: capisco che non ci diciate nulla, visto che ancora non sappiamo nemmeno chi dovrebbe essere il presidente rappresentante della squadra e nemmeno chi dovrebbe tirare il calcio di rigore etc etc. Quindi alla fine della fiera questa è una lamentela vuota, perché tanto già sappiamo che arriverà al nulla".

Il 28enne streamer, assolutamente furioso, si spinge oltre, invitando a boicottare la copertura televisiva della Kings World Cup Nations fatta da Sky Sport: "Tre: non lo guardate su Sky Sport signori, non lo guardate, per svariati motivi. Il primo motivo è che questa cosa è nata su Twitch e per quanto è OK, perché sono il primo alle volte a pensare a dei progetti vendibili a DAZN o ad altre emittenti, mi gira il cazzo quando non mi si viene detto, ma soprattutto magari mi gira anche il cazzo quando a essere presa in considerazione è Sky Sport e non magari realtà un po' più piccole come Sportitalia, che comunque sono stati molto bravi a portare la World Cup in Messico (in quella circostanza proprio Blur era il presidente degli Stallions, la squadra in cui era presente anche Totti, ndr)".

L'invito dello streamer: "Non lo guardate su Sky Sport, o supportate noi o loro"

"Tre: non lo guardate su Sky Sport per un semplice motivo – insiste lo streamer – Cioè, potete farlo, però nel senso o supportate una realtà che siamo noi o supportate Sky Sport. Visto che a Sky Sport gli date già i soldi per la cazzo di Serie A e tutti i diritti che si sono presi e qui tecnicamente la puoi vedere gratuitamente la partita, perché la puoi vedere gratuitamente, se vi è data la possibilità non la guardate su Sky Sport".

"Perché questa cosa è… cioè, nessuno ci ha detto niente, non ci hanno neanche chiesto… partendo da un presupposto: vorrei tanto sapere quali sono gli accordi, ma ovviamente non lo saprò mai perché io non c'entro un cazzo, però c'è la mia faccia comunque, oggi stavo su Sky Sport. Mi piacerebbe che le persone mi dicano certe cose. Quindi se vi è data possibilità signori, non guardate la Nations su altre robe che non siano Twitch. Che poi sia io, che poi sia un altro, che poi sia il cazzo che vi pare, ma guardatela da noi, perché uno: lo facciamo meglio; due: siamo più divertenti. Io la faccio vedere, certo. Ho firmato le carte? Benissimo, comunque mi si doveva dire. E se mi hai messo che… cosa che io non so… non penso che a contratto della Nations ci stava scritto che avevamo gli accordi con Sky", continua Blur.

"Perché poi non deve passare che non sono felice… sono felice, perché Sky ti fa arrivare al pubblico un po' più grosso, non ai ragazzetti. Il problema è che me lo devi dire. Di Sportitalia lo sapevo? Sì. Mi sono mai lamentato? No. Ho pure ‘memato' su Sportitalia per tutta la World Cup in Messico. Fine. Ste cose mi danno il cancro onestamente, soprattutto perché lo fanno anche su una piattaforma che è la piattaforma competitor di Twitch", conclude Gianmarco Tocco, prima che qualcuno gli faccia notare che le partite dell'Italia e la finale della Kings World Cup Nations saranno trasmesse da Sky anche in streaming gratuito su YouTube: "Questa cosa neanche l'avevo letta… quindi non solo, tu te ne sbatti anche il cazzo di noi, perché la gente la può vedere anche gratuitamente su YouTube. Wow, grazie".