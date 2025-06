video suggerito

Lamine Yamal stroncato da Bassetti: "Guardate cosa mangia in Sicilia. Dovrebbe stare attento" Il professor Matteo Bassetti ha bacchettato Lamine Yamal per il suo regime alimentare nel corso della sua vacanza in Italia: "Guardate cosa mangia in Sicilia. Dovrebbe stare attento".

A cura di Vito Lamorte

Il professor Matteo Bassetti ha bacchettato Lamine Yamal per il suo regime alimentare nel corso della sua vacanza in Italia: "Ecco una foto postata da Lamine Yamal che era in vacanza in Italia a Pantelleria. Un atleta e giovane talento, forse il migliore al mondo, un idolo per le nuove generazioni che dovrebbe essere molto attento allo stile di vita che cosa mangia in Sicilia? Pollo e patatine fritte con ketchup. L’educazione alimentare per i più giovani dovrebbe iniziare dall’esempio dei loro idoli".

Il campione del Barcellona era in vacanza in Italia e ha postato una foto del cibo che stava per mangiare con i suoi compagni di viaggio ma l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova non ha approvato la sua alimentazione e ha postato sui suoi profili social l'immagine.

Lamine Yamal bacchettato dal professor Bassetti: "Dovrebbe stare attento"

Lamine Yamal ha scelto Pantelleria e la Sicilia per le sue vacanze e per ricaricarsi al termine di una stagione che lo ha visto protagonista in Liga e in Champions League con il Barcellona e in Nations League con la nazionale spagnola. L'annata del numero 19 del club blaugrana è stata fenomenale, con un bottino di 55 presenze e 18 reti, ma è l'impatto sul gioco della sua squadra e le difficoltà che crea agli avversari a destare più stupore.

Il giovane campione del Barça è uno dei candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2025 e ha voluto condividere alcuni momenti delle sue vacanze estive diffondendo alcune foto che lo mostravano al mare tra scorci suggestivi e cibo: quest'ultima scelta di Lamine Yamal non è stato apprezzato dal professor Bassetti, che ha scelto di ripubblicare uno scatto del calciatore spagnolo per parlare della sua alimentazione.

"Ecco una foto postata da Lamine Yamal che era in vacanza in Italia a Pantelleria. Un atleta e giovane talento, forse il migliore al mondo, un idolo per le nuove generazioni che dovrebbe essere molto attento allo stile di vita che cosa mangia in Sicilia? Pollo e patatine fritte con ketchup. L’educazione alimentare per i più giovani dovrebbe iniziare dall’esempio dei loro idoli". Queste le parole dell'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova che hanno destato clamore tra i tifosi italiani e spagnoli del campione del Barcellona.