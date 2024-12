video suggerito

Bonucci torna a giocare, sarà capitano dell’Italia ai Mondiali della Kings League: i convocati Leonardo Bonucci ha annunciato la squadra di cui è capitano e che rappresenterà gli azzurri nella Kings League World Cup. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leonardo Bonucci torna in campo e lo fa per difendere i colori dell'Italia nella Kings League World Cup Nations. L'ex difensore della Juventus in un video ha annunciato la squadra di cui è capitano e che rappresenterà gli azzurri, nella competizione internazionale che andrà in scena in Italia all'Allianz Stadium di Torino dall'1 al 12 gennaio 2024 e che vedrà la partecipazione di 16 squadre nazionali.

Leonardo Bonucci presenta la Nazionale che parteciperà alla Kings League World Nations

In un video caricato sui canali ufficiali della KWCN, Bonucci ha presentato i convocati della competizione. Si tratta del format nato in Spagna fa un'idea di Piqué, grande gloria del Barcellona e della Spagna, e di Ibai Llanos (streamer spagnolo) e poi diventata popolare a livello internazionale. Si gioca a 7 con squadre in cui sono presenti personaggi celebri della rete o del "tubo", ex calciatori e volti noti.

Questo il messaggio motivazione di Bonucci: "Questa è la maglia azzurra. Abbiamo il tricolore sul petto. Indossarla è un odore, ma anche una responsabilità. Ci vediamo già tutti in campo per la finale il 12 gennaio a Torino all'Allianz Stadium. E allora ragazzi, la maglia… Siamo pronti Alla morte. Noi siamo L'Italia".

Nell'Italia non c'è solo Bonucci tra le grandi glorie del calcio italiano. Presenti anche l'ex portiere Emiliano Viviano, e l'ex bomber Ciccio Caputo. Conto alla rovescia per l'esordio previsto per il 1° gennaio 2025 alle ore 16 contro il Giappone, con la speranza di avere subito una partenza importante. Da segnalare anche la presenza di un altro giocatore diventato molto popolare, Michele Trombetta che ben si è disimpegnato nell'edizione messicana.

I convocati italiani per la Kings League World Cup

Questi i convocati per la Kings League World Cup dell'Italia: Leonardo Bonucci, Emiliano Viviano, Francesco “Ciccio” Caputo, Sergio Cruz, Michele Trombetta, Justyn D’Ippolito, Vlad Marin, Alessandro Gelsi, Riccardo Frosio, Domenico Rossi, Yassin Fares, Andrea Tarasco, Riccardo Nava