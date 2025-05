Rihanna al Met Gala conferma la terza gravidanza e sfila col pancione

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Rihanna in Marc Jacobs

Parata di celebrities al Met Gala 2025, anche se non tutte quelle attese hanno alla fine sfilato sul red carpet. La guest list è top secret fino all'ultimo, ma ci sono alcune star che non mancano mai. Stavolta non si sono viste Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker, prese da altri impegni; assente persino Naomi Campbell, che di solito è ospite d'onore della manifestazione, giunta quest'anno alla 78esima edizione. Non poteva invece mancare Rihanna, che ha scelto proprio il red carpet della serata di gala per fare un annuncio importante.

L'annuncio di Rihanna

Rihanna ha scelto il Met Gala per fare al mondo intero un annuncio importante: è in dolce attesa. La cantante era data per certa nella fatidica guest list della serata: tutti erano convinti che non si sarebbe mai persa lo show proprio quest'anno, visto che il compagno A$AP Rocky è stato scelto come co-chair di questa 78esima edizione, insieme a Colman Domingo, Lewis Hamilton e Pharrell Williams. La cantante e il rapper sono già genitori di due bambini: RZA e Riot Rose, nati rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Anche la seconda gravidanza è stata annunciata in grande stile, in occasione dell'esibizione della pop star durante l'halftime show del Super Bowl LVII.

Rihanna in Marc Jacobs

Il look di Rihanna al Met Gala

Rihanna ha rispettato il tema proposto per la serata, che era Superfine: Tailoring Black Style, dunque ha orientato il suo look ispirandosi all'estetica del dandismo nero. Mentre il compagno A$AP Rocky ha scelto di disegnare personalmente l'outfit per l'evento, la cantante si è affidata a Marc Jacobs imponendosi come una delle grandi protagoniste della serata.

Rihanna in Marc Jacobs

Il look era un'interpretazione originale di un classico tailleur tradizionale. All'apparenza tutto normale, ma il dettaglio era nascosto nella parte posteriore della gonna gessata, dove spiccava una sorta di giacca ripiegata verso l'esterno a formare quasi un fiocco. Il pancione era ben fasciato da un gilet aderentissimo, abbinato a camicia candida, con cravatta a pois, stessa fantasia del fazzoletto nel taschino. Per finire, calzature black&white. Come molti altri ospiti ha aggiunto un maxi cappello che ha conferito ulteriore eleganza e drammaticità al tutto.