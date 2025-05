video suggerito

Met Gala 2025: tutti i look delle star sul red carpet Al Met Gala è stato proposto il tema "Superfine: Tailoring Black Style". Da Zendaya a Rihanna ecco come gli invitati hanno rispettato il dress code.

A cura di Giusy Dente

Zendaya in custom Louis Vuitton

I fashion addicted di tutto il mondo lo sanno: il primo lunedì del mese significa Met Gala. E la tradizione non è venuta meno neppure stavolta, per la 78esima edizione dell'evento annuale. Nato per raccogliere fondi da destinare alle mostre del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, oggi il Met Gala è molto di più di una serata di beneficenza: è lustro, è serata di gala, è moda. E quest'anno è anche politica, dato il tema. Ogni anno, infatti, viene scelto un tema attinente alla mostra che si andrà a inaugurare di lì a poco presso il museo e gli ospiti sono tenuti a rispettare il dress code, dando la loro personale versione. Quest'anno il tema della serata è il dandismo nero e l'esposizione che aprirà le porte al pubblico si intitola appunto Superfine: Tailoring Black Style. Ecco come lo hanno interpretato le celebrities.

Zendaya in total white

L'attrice è una delle ospiti d'onore del Met Gala, sempre presente nelle ultime edizioni e anno dopo anno si è imposta coi suoi look studiati alla perfezione, di grande impatto. Stavolta Zendaya si è affidata a Louis Vuitton che ha realizzato per leiu un outfit total white, tra i più chic e raffinati della serata. Ha scelto un completo tradizionale, perfetto per interpretare il tema della serata e il codice stilistico dell'eleganza. Lo smoking monopetto bianco è abbinato a gilet, camicia, cravatta di seta e pantaloni svasati, con tanto di cappello.

Zendaya in Louis Vuitton

Rihanna stupisce col pancione

Rihanna ha stupito tutti rivelando al mondo, proprio in occasione del Met Gala, la sua terza gravidanza. La cantante era tra gli ospiti certi della serata, visto che il compagno A$AP Rocky è tra i co-chairs del Met Gala 2025. Look firmato Marc Jacobs per lei, un outfit molto originale. La gonna nera a righe sottilissime bianche presentava un dettaglio insolito posteriormente: una giacca ripiegata verso l'esterno. A completare il tutto gilet, camicia candida, cravatta a pois, stessa fantasia del fazzoletto nel taschino e maxi cappello. La diva della serata.

Rihanna in Marc Jacobs

Il ritorno di Madonna al Met Gala

Madonna è tornata al Met Gala dopo anni di assenza: l'ultima apparizione risale al 2018, quando aveva partecipato con una creazione di Jean Paul Gaultier, uno dei suoi stilisti del cuore. Stavolta si è presa la scena da vera regina del pop puntando anche lei su un look total white, un completo firmato Tom Ford composto da blazer lungo, pantaloni morbidi, camicia con maxi fiore all'occhiello, panciotto e papillon. Ha sfoggiato il tailleur con grande sicurezza e il suo inconfondibile portamento. Il tocco di stile? I guanti semitrasparenti e il sigaro.

Madonna in Tom Ford

Pamela Anderson vestita di paillettes

L'attrice, reduce dal successo del film The Last Showgirl, ha sfilato sfoggiando un nuovo look: dei capelli a caschetto con le punte leggermente rialzate verso l'alto. Probabilmente si tratta di una parrucca. Ha scelto un elegante abito da sera di Tory Burch interamente ricoperto di paillettes color argento e cristalli scintillanti. Pamela Anderson era in dolce compagnia all'evento: col figlio primogenito Brandon Thomas Lee. Per lui uno smoking personalizzato di Genuardi.

Pamela Anderson in Tory Burch, Brandon Thomas Lee in Genuardi

Kim Kardashian in leather dress

Look di pelle questa volta per Kim Kardashian, ospite abituale della kermesse. Nel 2023 aveva scelto Schiaparelli per interpretare il tema del Met Gala, un abito fatto interamente di fili di perle in ricordo della sua copertina di Playboy del 2007. Un'autocitazione, insomma. Nel 2024 ha scelto invece un abito metallizzato firmato Margiela con scarpe trasparenti senza tacco. E come dimenticare quando nel 2022 ha omaggiato Marilyn Monroe, con un vestito a lei appartenuto. Stavolta si è affidata a Chrome Hearts, un marchio di lusso di Hollywood. Il look, interamente di pelle stampata coccodrillo, è composto da top con schiena nuda e gonna aderente con fili di perle pendenti. L'imprenditrice ha aggiunto anche un cappello da cowgirl.

Kim Kardashian in Chrome Hearts

Gigi Hadid vestita d'oro

La modella ha abbagliato i presenti col suo golden look: abito d'oro con la schiena nuda tempestato di cristalli scintillanti, un vero e proprio gioiello. È una creazione di Miu Miu, omaggio a due donne nere che tanto hanno dato al mondo della moda e non solo. Una è la designer Zelda Barbour Wynn Valdes, l'altra è Josephine Baker, la prima attrice nera a recitare in un grande film, nel 1951. L'abito indossato da Gigi Hadid è ispirato proprio al vestito che si vede in quel film.

Gigi Hadid in Miu Miu

Shakira contro il dress code

Shakira sembra abbia preso poco sul serio il dress code della serata difatti il suo look rosa bubblegum ha diviso il pubblico, che ha notato quanto il suo outfit fosse diverso da tutti gli altri. La cantante ha sfilato con un vestito principesco caratterizzato da un lunghissimo e pomposo strascico posteriore, attaccato attraverso dei polsini. Al collo un prezioso collier di diamanti, con pietra centrale rosa. Nonostante fosse una creazione spettacolare, era poco aderente alla serata.

Shakira in custom Prabal Gurung, gioielli Pasquale Bruni