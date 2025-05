Chi è l’unica ospite del Met Gala 2025 che non ha rispettato il dress code della serata

video suggerito

Al Met Gala è d'obbligo attenersi al dress code, ma quest'anno sembra che qualcuno non abbia preso il tema molto sul serio.

A cura di Giusy Dente

Shakira al Met Gala 2025

Il Met Gala è molto di più, di una serata di raccolta fondi per il Costume Institute di New York: è ormai un evento mondano su cui sono puntati i riflettori del mondo. È una passerella dove si sfila e ci si sfida a colpi di stile, il paradiso dei fashion addicted. Gli ospiti della serata sono top secret fino all'ultimo, ma per tutti vale una sola regola: bisogna rispettare il dress code e aderire al tema proposto dando la propria interpretazione personale attraverso il look. Quest'anno c'è chi ha fatto un grosso errore, senza considerare il tema "Superfine: Tailoring Black Style".

Il tema del Met Gala 2025

Come sempre il Met Gala 2025 va a fare da inaugurazione alla mostra annuale del Costume Institute di New York. La nuova esposizione resterà aperta al pubblico dal 10 maggio al 26 ottobre 2025. La serata è nata proprio per raccogliere fondi da destinare al Metropolitan Museum of Art, ma nel tempo è diventato qualcosa di più: è la serata più attesa dell'anno, nel mondo fashion. La mostra di quest'anno si ispira a un libro, difatti ne è co curatrice colei che lo ha scritto: Monica Miller è l'autrice di "Slaves to Fashion: Black Dandism and the Styling of Black Diasporic Identity" (pubblicato nel 2009). Il volume è un approfondimento sulla storia e l'evoluzione del dandismo nero, che è dunque diventato anche il tema della serata: la moda vista come elemento di affermazione e identità nella comunità black.

Shakira in custom Prabal Gurung, gioielli Pasquale Bruni

Shakira non rispetta il tema della serata

Tutti gli ospiti hanno rispettato il tema della serata a loro modo: Rihanna col gessato (la pop star ha confermato la terza gravidanza), Zendaya in total white, Gigi Hadid vestita d'oro. C'è però chi non ha preso molto sul serio in dress code e l'indicazione "Superfine: Tailoring Black Style". Si tratta di Shakira, che infatti anche sui social è stata criticata per questa piccola mancanza di rispetto. La cantante col suo outfit ha diviso il pubblico, perché pur indossando un abito spettacolare, era comunque una creazione non adatta all'occasione.

Shakira in custom Prabal Gurung, gioielli Pasquale Bruni

Vestito a sirena con lunghissimo e pomposo strascico in tessuto stropicciato per lei, con pannelli trasparenti sui fianchi per enfatizzare la silhouette e guantini trasparenti. Shakira è stata l'unica a scegliere un abito rosa bubblegum (in una quasi totalità di grigi e neri) realizzato da Prabal Gurung. Rosa anche il diamante a goccia posizionato al centro del collier di diamanti bianchi. Il vestito non aveva alcun collegamento evidente con il tema di quest'anno.