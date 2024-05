Come faceva Kim Kardashian a camminare su scarpe senza tacco (usate per un motivo strategico)

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian al Met Gala 2024

Kim Kardashian sa sempre come stupire: impossibile che passi inosservata su un red carpet! E al recente Met Gala 2024 non si è smentita, sfilando con un look che ha immediatamente attirato l'attenzione. A primo sguardo, molti si sono chiesti perché avesse aggiunto un cardigan di lana al prezioso outfit metallico firmato Maison Margiela, disegnato per lei direttamente da John Galliano, il Direttore artistico della Maison. Poi l'attenzione si è spostata su un altro dettaglio davvero originale.

Chi ha firmato le scarpe di Kim Kardashian

A distanza di alcuni giorni, Kim Kardashian ha svelato sui social il suo backstage del Met Gala 2024, con alcuni scatti nel dietro le quinte realizzati poco prima della fatidica sfilata sul red carpet. Durante la preparazione con lei c'era proprio John Galliano ed erano presenti altri membri dello staff che l'hanno aiutata a vestirsi. Per l'occasione, l'imprenditrice ha indossato un abito strapless a sirena con corpetto dalla scollatura a cuore estremamente aderente, che metteva in risalto il punto vita.

Kim Kardashian in Maison Margiela

Sopra ha abbinato un cardigan di lana che ha incuriosito tutti, ispirato al ricordo di una notte speciale. Per le scarpe, l'influencer si è affidata a un brand di cui ha già indossato le creazioni in passato. Si tratta di Pleaser, un brand del Regno Unito diventato famoso per le sue calzature con tacchi scultura vertiginosi. La scelta di Kim Kardashian è caduta su un modello trasparente…ma senza tacco!

Sandali Pleaser

Il significato delle scarpe invisibili

Lo scintillante abito di Kim Kardashian era certamente d'impatto, ma non facile da indossare per una sfilata! Ecco perché il team dell'imprenditrice le ha dato un prezioso suggerimento e lei ha deciso di seguire la dritta. A Vogue ha spiegato che non è stato affatto facile: "Per indossarli sei in punta di piedi e stai in equilibrio per tutto il tempo flettendo i muscoli del polpaccio". Ma era per una giusta causa: "È intelligente, perché se avessi una scarpa con il tacco questo si incastrerebbe nella gonna di metallo. Quello era il problema, il camminare". Kim Kardashian ha proprio preso alla lettera il detto "chi bella vuole apparire un poco deve soffrire".