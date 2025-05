Quanto costa il tailleur gessato che Simona Ventura ha indossato per il ritorno a L’Isola dei Famosi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera su Canale 5 è partita una nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show ambientato in Honduras che quest'anno è caratterizzato da diverse novità, dalla conduzione affidata a Veronica Gentili all'inviato speciale Pierpaolo Pretelli (per lui si tratta di un debutto in questa veste). Tra le protagoniste più attese del programma non poteva che esserci Simona Ventura, tornata non solo in Mediaset ma anche al timone di una delle trasmissioni che l'hanno resa letteralmente iconica. Certo, vi partecipa in qualità di opinionista ma è chiaro che non vedeva l'ora di dare vita a questo "revival". Cosa ha indossato per calcare ancora una volta il palco che per anni è riuscito a renderla l'indiscussa regina della tv?

Chi ha vestito Simona Ventura nella prima puntata de L'Isola

Simona Ventura è tornata "alle origini" e non potrebbe essere più felice. Ieri sera ha partecipato alla prima puntata de L'Isola dei Famosi in qualità di opinionista, entrando in studio al motto di "Finalmente ti ritrovo, Isola". Cosa ha indossato per questo inedito debutto? Ha detto addio ai tubini strizzati e agli abiti animalier che avevano contraddistinto le precedenti esperienze al reality, questa volta ha lasciato trionfare lo stile mannish.

Simona Ventura in Redemption

Si è affidata al brand Redemption, sfoggiando un tailleur gessato a fondo nero ma con le righine verticali tempestate di glitter scintillanti. I pantaloni sono a vita alta e leggermente a zampa, mentre il blazer è monopetto e oversize, quanto costano? Sul sito ufficiale del marchio vengono venduti rispettivamente a 550 e 1.200 euro.

Tailleur Redemption

Il ritorno glamour di Simona Ventura a L'Isola

Per completare l'outfit da prima serata a L'Isola Simona Ventura ha puntato su altri accessori all'insegna del fashion. Sotto la giacca ha indossato un bustier con lo scollo a cuore total black, mentre al collo ha sfoggiato una collana a catena in oro giallo. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali color nude di Gianvito Rossi, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per rossetto rosso vitaminico e ombretto sfumato sui toni del grigio. Capelli sciolti e lisci, sorriso stampato sulle labbra e grinta da vendere: Super Simo continua a essere l'indiscussa queen del reality ambientato in Honduras.

Simona Ventura con Veronica Gentili