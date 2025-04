I 60 anni di Simona Ventura: dal pigiama al tailleur da diva, l’ironico video per il compleanno

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per Simona Ventura: ha compiuto 60 anni e ha voluto celebrare la "cifra tonda" con l'ironia che da sempre la contraddistingue. Complice il fatto che l'avanzare dell'età venga accettata sempre con una certa reticenza, la conduttrice ha pensato bene di non lasciarsi sopraffare dall'ansia ma di dare il via a questa nuova fase della sua vita con il sorriso. Con l'aiuto del marito Giovanni Terzi ha realizzato un video tra le mura di casa, lasciandosi letteralmente "inseguire" dalle candeline a forma di 60: ecco il risultato esilarante.

Simona Ventura dal pigiama di seta al completo gessato

"60 anni… e non sentirli per niente. Al di là degli scherzi e della vita che ti porta dossi e ostacoli, non potrei stare meglio. Crederci sempre e arrendersi mai! Happy birthday to me", sono state queste le parole con cui Super Simo ha celebrato il suo compleanno sui social. Ad accompagnare la didascalia è stato un divertente video in cui, dopo essere stata svegliata dalle candeline accese, è scappata impaurita in pigiama per tutta la casa.

Simona Ventura in total denim

Subito dopo, super trendy in total denim, ha cominciato a rispondere a tutti coloro che le hanno proposto offerte e sconti senior. Alla fine, però, si è presa la sua "rivincita" ed è uscita in strada come una diva in un sinuoso tailleur gessato dai dettagli scintillanti, il tutto completato da una t-shirt personalizzata col suo "motto", ovvero "Crederci sempre, arrendersi mai".

Super Simo con la t-shirt personalizzata

La festa di compleanno in famiglia

Come ha festeggiato il compleanno Simona Ventura? Al di là del video social all'insegna dell'ironia, ha voluto presenziare La Volta Buona, il programma pomeridiano del pomeriggio di Rai 1, apparendo in videocall da casa accanto al marito Giovanni Terzi. Anche lì ha parlato di questo importante traguardo con simpatia, a prova del fatto che non teme affatto l'età che avanza. In serata ha poi organizzato una cena in famiglia nell'hinterland di Milano, rivelando di aver noleggiato un pullmino per trasportare la famiglia al completo (in tutto sono 15). Insomma, nessun party scatenato per Super Simo, ha deciso di dare il via a questo "nuovo decennio" della sua vita circondata solo dall'affetto delle persone care