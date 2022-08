La collana più preziosa al mondo: a chi appartiene e quanto vale il gioiello con oltre 300 diamanti Si chiama Nizam of Hyderabad ed è la collana più preziosa al mondo, realizzata con oltre 300 diamanti di alta caratura. Appartiene alla regina ma è stata indossata anche da Kate Middleton e il suo valore è decisamente da capogiro.

A cura di Valeria Paglionico

Chi non ama i gioielli preziosi e scintillanti? Aggiungere un diamante, un cristallo o semplicemente un dettaglio luccicante al proprio outfit riesce a renderlo immediatamente più glamour. In quanti, però, sanno qual è il monile più costoso al mondo? Appartiene alla Royal Family britannica ma, a differenza di quanto si potrebbe immaginare, non si tratta di una corona o di una tiara ma di una "semplice" collana. Si chiama Nizam of Hyderabad e fa parte dei gioielli personali della regina. La cosa che in pochi sanno è che ad oggi, però, a indossarla non è la sovrana ma Kate Middleton. Quest'ultima l'ha sfoggiata per la prima volta a un evento ufficiale del 2014 e in quell'occasione i tabloid hanno affermato che il suo look "grondava di diamanti".

La storia della collana Nizam of Hyderabad

La Nizam of Hyderabad è una delle collane più preziose della regina Elisabetta II: fa parte della sua collezione privata, dunque non appartiene alla Corona britannica, e, almeno secondo le stime, vanterebbe un valore di circa 66,3 milioni di sterline (circa 78 milioni e mezzo di euro). Si tratta di un regalo di nozze ricevuto dalla sovrana da parte di Nizam di Hyderabad, regnante di uno degli stati rimasti indipendenti dopo la divisione fra India e Pakistan e all'epoca uno degli uomini più ricchi del mondo, anche se è stata Elisabetta in persona a sceglierlo. Poco prima del matrimonio col principe Filippo, infatti, il Nizam di Hyderabad aveva comunicato alla figlia di re Giorgio VI di recarsi alla gioielleria Cartier e di scegliere il prezioso che più le piaceva. Se inizialmente la sua attenzione cadde su un diadema, nel momento in cui vide questa collana di diamanti e platino non ebbe più dubbi: l'avrebbe indossata sull'altare nel suo grande giorno.

Kate Middleton con la collana Nizam of Hyderabad

Perché oggi la preziosa collana viene indossata da Kate Middleton

La preziosissima collana è un pezzo unico e vintage: è stata creata negli anni '30 in stile Art Déco e inizialmente era contraddistinta da 5 ciondoli che riproducevano la rosa inglese. Ogni fiore è stato realizzato con 13 diamanti di taglio smeraldo e uno a goccia, peccato solo che, dopo essere stata acquistata e rivenduta da un proprietario "segreto", uno dei ciondoli sia andato perduto. La regina inglese l'ha indossata spesso dopo il matrimonio sia in occasione delle apparizioni pubbliche che nei ritratti ufficiali ma la cosa particolare è che la lascerà in eredità a Kate Middleton, che a sua volta la donerà alla futura moglie di George o alla figlia Charlotte. Il motivo per cui il gioiello non andrà alla principessa Anna? Quest'ultima non è appassionata di diamanti, dunque lascia il privilegio alla moglie di William, che già nel 2014, in occasione di un ricevimento alla National Portrait Gallery di Londra, ha brillato con questo meraviglioso collier.

Leggi anche Manette in oro e diamanti: il prezioso bracciale di Georgina Rodriguez dal significato romantico