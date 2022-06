Elisabetta Canalis veste griffata: mules leopardate e pantaloni stringati costano oltre mille euro Elisabetta Canalis si sta godendo qualche settimana in Italia e, in occasione di una vacanza a Portofino, ha sfoggiato un look chic e glamour. La sua particolarità? È iper griffato: ecco quanto costano mules e pantaloni stringati.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata in Italia per qualche settimana con Skyler Eva: dopo essere stata a Milano con alcuni dei suoi migliori amici per alcuni progetti lavorativi, ora è volata a Portofino per una vacanza all'insegna del relax. L'avevamo lasciata qualche giorno fa adorabile in versione mini-me (ma balneare) con la figliae ora la ritroviamo con un look chic e glamour che si rivelerà perfetto per l'estate alle porte. L'ex velina ha puntato sul black&white ma con un tocco animalier, anche se il dettaglio che in molti hanno notato è che ha indossato tutti capi iper griffati: ecco quanto costano i sandali mules leopardati e i pantaloni stringati.

Il look estivo di Elisabetta Canalis

L'estate è ormai arrivata ma le serate continuano a essere fresche ed è per questo che i pantaloni sono la scelta ideale per essere chic e trendy. Elisabetta Canalis lo sa bene, visto che ha sfoggiato un look all'insegna del glamour. Ha abbinato un crop top nero e strapless a un paio di pantaloni color panna, un modello di Tory Burch che reinterpreta in chiave moderna un classico dell'abbigliamento sartoriale da uomo. Il capo è contraddistinto da una linea dritta e "tradizionale" ma è stato arricchito da una cintura scultorea con anello a O che segna il punto vita e delle stringhe sul fianco. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 800 euro.

I pantaloni Tory Burch

Elisabetta Canalis segue il trend dei sandali mule

All'apparenza il look nero e crema di Elisabetta Canalis potrebbe sembrare un tantino troppo basic ma la verità è che nasconde un dettaglio audace e colorato. L'ex velina ha infatti completato l'outfit con le scarpe del momento, i sandali mule, ovvero i modelli a ciabatta senza cinturino dietro il tallone.

Mules The Attico

Per essere precisi ha scelto i Devon Leopard di The Attico, il brand di Gilda Ambrosio, decorati all-over con una stampa animalier sui toni del marrone e beige e resi iconici dal tacco doppio "a trapezio". Anche in questo caso non si tratta di un capo low-cost: sul sito del marchio costano 560 euro e sono disponibili solo in pochissimi numeri.