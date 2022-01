Kim Kardashian con pantaloni over e body sgambatissimo: è lei la più trendy dell’inverno 2022 Kim Kardashian si è riconfermata un’indiscussa icona di stile. Sui social ha fuso alcune delle tendenze di stagione più glamour del momento, sfoggiando un look fashion da imitare assolutamente durante l’inverno: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Chi meglio delle star conosce tutti i trend di stagione? Sono proprio loro che riescono a trasformare abiti e accessori in veri e propri must-have: gli basta sfoggiarli in una foto o una Stories sui social per fargli registrare il sold-out in poche ore. Di recente è stata Kim Kardashian a dare il meglio di lei in fatto di stile, ha fuso diverse tendenze super fashion dell'inverno, dando vita a un look all'insegna del glamour. Naturalmente non ha rinunciato alla sensualità e ne ha approfittato per mettere in mostra le forme esplosive che la contraddistinguono. In quante la imiteranno durante i loro prossimi impegni mondani?

Il look total black di Kim Kardashian

Kim Kardashian non delude mai le aspettative dei fan in fatto di stile e nelle ultime ore è riuscita a dare il meglio di lei. Ha puntato sul total black ma la cosa particolare è che il look è tutt'altro che banale e "casuale" come si potrebbe immaginare. La regina dei selfie ha fuso due delle tendenze di stagione più amate, abbinando un body sgambatissimo a un paio di pantaloni oversize. Questi ultimi sono a vita bassa e leggermente strappati sulle ginocchia, mentre il body è firmato da Maximilian Davis ed è contraddistinto da una profondissima scollatura che mette in risalto il décolleté e da dei lembi di tessuto che le fasciano la vita, lasciando nudi i fianchi.

Kim Kardashian col body di Maximilian Davis

Kim Kardashian: addio capelli lisci, è il momento delle onde

Kim, che in più di un'occasione ha mostrato di avere la passione per i liquidi hair (ovvero i capelli extra lisci), ha pensato bene di rivoluzionare l'acconciatura. Per completare il look total black ha puntato su delle onde dall'effetto naturale, portandole sciolte, fluenti e con la riga centrale. La Kardashian non ha rinunciato alle lunghezze extra, diventate ormai il suo "marchio di fabbrica". Al momento non sembra voler osare con "colpi di testa" estremi e drastici, con la chioma lunghissima si sente a perfetto agio, anche se da lei ci si può aspettare sempre di tutto. In quante saranno tanto audaci da sfoggiare il suo outfit durante l'inverno?