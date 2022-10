Francesca Chillemi torna a Verissimo: il look autunnale con pantaloni a costine e top “bucato” Francesca Chillemi è tornata a Verissimo, lo ha fatto in compagnia di Chiara Tron, la collega che con lei è protagonista di Viola come il mare. L’ex Miss Italia ha sfoggiato un look perfetto per l’autunno: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Verissimo è il programma più seguito del weekend di Canale 5: anche quest'anno va in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio e a presentarlo è sempre Silvia Toffanin, ormai un punto fermo del palinsesto Mediaset. È proprio lei che settimana dopo settimana accoglie diversi ospiti speciali in studio, realizzando delle interviste intime ed esclusive. Tra le protagoniste della puntata di sabato 8 ottobre ci sono anche Francesca Chillemi e Chiara Tron, entrambe tra le interpreti della fiction di successo Viola come il mare. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto l'ex Miss Italia, apparsa splendida con un look che si rivelerà perfetto per l'autunno.

Francesca Chillemi con i pantaloni di velluto a costine

L'avevamo lasciata elegantissima in total black accanto a Can Yaman sul red carpet di Venezia e oggi ritroviamo Francesca Chillemi in versione casual e chic sul palco di Verissimo. Ha ormai smentito la relazione con l'attore turcosmentito la relazione con l'attore turco che recita con lei in Viola come il mare ma non per questo ha perso l'approvazione del pubblico, anzi, continua a essere amatissima. Cosa ha indossato per essere intervistata da Silvia Toffanin? Ha seguito il trend dei pantaloni di velluto a costine con un modello palazzo e a vita bassa in giallo, lo ha abbinato a un top-gilet in maglia color panna con il collo alto e dei "buchi" lungo la silhouette che hanno dato vita a un adorabile effetto sfilacciato.

Francesca Chillemi e Chiara Tron

I maxi orecchini di Francesca Chillemi

Per completare l'outfit l'attrice ha aggiunto un accessorio che non poteva passare inosservato: un paio di orecchini maxi con un enorme cristallo centrale e dei fili d'oro che lo cingono. Li ha messi in risalto con un'acconciatura leggermente ondulata con la fila centrale e i ciuffi frontali portati dietro le orecchie. Francesca ha cambiato radicalmente stile da quando ha preso parte al programma qualche settimana fa con Can Yaman, in quell'occasione aveva infatti optato per un maxi dress total black decisamente più rigoroso. Ora è molto più sbarazzina e lascia spazio ai trend del momento, apparendo super fashion. In quanti prenderanno ispirazione da lei durante l'autunno?