Francesca Chillemi con Can Yaman a Venezia 79: il red carpet di coppia è in coordinato Ieri sera a Venezia 79 si è tenuta la prima de Il Signore delle Formiche e ad attirare tutti i riflettori sono stati Francesca Chillemi e Can Yaman. I due hanno calcato il red carpet in coppia, sfoggiando degli eleganti look coordinati in total black.

Continua la 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, uno degli eventi più attesi dell'anno che fino al prossimo 10 settembre vedrà diverse star presentare i loro film in anteprima mondiale. Ieri si è tenuta la prima de Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio e, al di là dei protagonisti della pellicola, ad attirare tutti i riflettori sono stati Francesca Chillemi e Can Yaman. I due sono al Lido per presentare la fiction di Canale 5 Viola come il mare e, dopo l'arrivo in coppia di qualche giorno fa, ieri hanno deciso di calcare il red carpet fianco a fianco, alimentando i gossip su un presunto flirt con degli elegantissimi look coordinati.

Francesca Chillemi è finita al centro del gossip fin da quando è sbarcata a Venezia: essendo arrivata in scafo al fianco di Can Yaman, in molti hanno subito pensato a un possibile flirt, tanto da averle chiesto anche un bacio di coppia di fronte i riflettori. Se da un lato l'attore pare essere single, l'ex Miss Italia è legata felicemente a Stefano Rosso, dal quale nel 2016 ha avuto la figlia Rania. Il rapporto tra i due è dunque solo professionale ma questo non gli ha impedito di vestirsi coordinati in total black. Se per il red carpet "in solitaria" la Chillemi aveva scelto un lungo abito di seta, ora ha osato con gli scintillii.

Francesca Chillemi a Venezia ha dimostrato di non avere nulla da invidiare alle star internazionali quando si parla di stile. Sul red carpet della prima de Il Signore delle Formiche ha puntato sull'eleganza di Michael Kors con un completo tempestato di paillettes nere. Crop top senza spalline, gonna a tubino a vita alta lunga fino ai piedi e sandali silver con tacco alto: l'attrice ha completato il tutto con rossetto rosso e capelli lasciati lisci e sciolti. Anche Can Yaman ha scelto il total black: per lui abito su misura di Dolce&Gabbana con tanto di papillon e scarpe di vernice. Il tappeto rosso di ieri non è stato il primo evento "di coppia" dei due, già nelle sere scorse avevano preso parte a una serata di gala organizzata da Valentino, dove la Chillemi era apparsa meravigliosacon un serpente di cristalli sul seno. A questo punto, dunque, non resta che aspettare l'inizio della fiction per vederli fianco a fianco in tv.