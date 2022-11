Kate Middleton con l’abito chemisier a pois: giallo e blu sono un omaggio all’Ucraina Il nuovo look giallo e blu di Kate Middleton è un omaggio all’Ucraina: si è recata a visitare un centro che offre aiuti e sostegno psicologico alla popolazione.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton ha visitato il Centro comunitario ucraino nella sua città natale, Reading. Ha incontrato i rifugiati e si è informata sul tipo di aiuti che stanno ricevendo. La principessa del Galles è attivamente impegnata sul fronte umanitario ed è in prima fila soprattutto quando si tratta di bambini bisognosi. Con la guerra in corso, sta lavorando al fianco della first lady ucraina Olena Zelenska per fornire adeguato supporto alla popolazione in tema di salute mentale.

La royal family sostiene il popolo ucraino

Non è la prima volta in questi mesi che Kate Middleton esprime la sua vicinanza al popolo ucraino. Lo scorso marzo lei e il principe William hanno fatto visita al Centro culturale ucraino di Londra: hanno aiutato i volontari nei lavori di smistamento e confezionamento della merce da donare ai cittadini in difficoltà. In quell'occasione marito e moglie hanno omaggiato l'Ucraina indossandone i colori della bandiera. La principessa si è in seguito fatta vedere in pubblico con la spilla giallo-blu, chiaro richiamo al Paese in guerra. Non era affatto casuale la scelta del blu al Commonwealth Day, quando ha aggiunto al look anche gli orecchini con zaffiri e diamanti indossati nel 2020, per il primo incontro con Volodymyr Zelensky e sua moglie.

Perché la principessa veste di giallo e blu

La principessa ha sfoggiato ancora una volta il cappotto color cammello, un must dei suoi sofisticati look autunnali, in cui predilige i toni caldi e avvolgenti. È uno dei più ricorrenti nei suoi outfit della stagione fredda: lo abbina soprattutto puntando sul tono su tono. Questo è un modello di Max and Co. e costa 526 euro. ha dato un tocco sentimentale al tutto indossando un abito chemisier con stampa a pois blu navy e giallo.

in foto: abito LK Bennett

Quella a pois è una delle sue stampe preferite. L'abito presenta gonna midi a pieghe, fila di bottoni frontale, sottile cintura in vita: costa sul sito ufficiale 318 euro ed è del brand LK Bennett. Ha aggiunto décolleté blu navy e borsa del marchio britannico Jaeger. Il modello si chiama proprio Kate in suo omaggio: è uno degli accessori più longevi del suo guardaroba. La pochette, realizzata in pelle trapuntata blu navy, è stata vista per la prima volta nel giugno 2012 durante un viaggio a Nottingham. Anche stavolta la principessa ha dimostrato la sua eleganza, con un look ricercato che ha utilizzato anche per comunicare un messaggio di pace e vicinanza.