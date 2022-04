Kate Middleton col tailleur spezzato: sulla giacca beige (riciclata) c’è la spilla per l’Ucraina Kate e William hanno dedicato parte della giornata di ieri (in cui la sovrana ha festeggiato 96 anni) a una visita in un centro di beneficenza, che sta offrendo aiuto all’Ucraina. La duchessa ha indossato i capi must del suo guardaroba: pantaloni a sigaretta e blazer, quest’ultimo riciclato. Immancabile, la spilla coi colori del Paese in guerra.

A cura di Giusy Dente

in foto: Kate Middleton al DEC

Nel giorno del compleanno della regina Elisabetta, Kate e William sono stati anche coinvolti in un'importante uscita pubblica, che li ha visti recarsi al quartier generale londinese del Comitato per l'emergenza disastri. Proprio ieri, infatti, la sovrana ha spento 96 candeline e per l'occasione non solo è stata diffusa una nuova foto, che la ritrae assieme ai suoi due pony, ma è stata anche venduta l'edizione speciale di una Barbie con le sue sembianze. I duchi di Cambridge hanno dedicato parte della giornata a questo importante appuntamento: non è la prima volta che mostrano il loro sostegno all'Ucraina.

Kate e William impegnati nel sociale

I duchi di Cambridge hanno molto a cuore le cause sociali ed umanitarie, soprattutto quando si tratta di bambini. Al momento la guerra in Ucraina è un dramma che non lascia nessuno indifferente, proprio perché a pagarne le conseguenze sono proprio loro, i più piccoli, per sempre segnati da un evento così catastrofico: c'è chi ha visto morire i propri cari, chi è rimasto orfano, chi è stato costretto a scappare, chi sta patendo la fame. Il mese scorso la coppia si era recata all'Ukrainian Cultural Centre di Londra, per informarsi sui servizi offerti dal centro per aiutare la popolazione bisognosa.

in foto: Kate e William al DEC

Quel giorno, la duchessa aveva omaggiato il Paese indossandone i colori della bandiera. Aveva riproposto il blu anche al Commonwealth Day, quando aveva completato il look (non a caso) con i gioielli sfoggiati nel 2020, quando aveva incontrato per la prima volta il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e sua moglie, la first lady Olena Zelenska a Bukingham Palace.

in foto: il blazer di Kate Middleton

Il look di Kate Middleton al DEC

Il DEC è un ente benefico che raccoglie fondi in periodi di particolare crisi umanitaria, quando c'è bisogno di fornire aiuti e beni primari con tempestività (coperte, cibo, acqua, vestiario, prodotti per l'igiene). La missione dei volontari è prestare soccorso, proteggere, aiutare quante più persone possibili. Kate e William si sono recati lì per sapere di più sui progetti attualmente in corso, rivolti chiaramente all'Ucraina. Ne hanno approfittato per parlare sia con Saleh Saeed, il CEO dell'organizzazione, che con chi si occupa della comunicazione.

in foto: i pantaloni di Kate Middleton

Per l'occasione la duchessa ha indossato uno dei suoi capi preferiti: il blazer. Questo beige in twill, con revers a lancia e doppiopetto, è di Reiss Larrson: costa circa 341 euro. Lo ha sovrapposto a un top in maglia dello stesso colore nude, leggermente più chiaro. Kate Middleton ha poi abbinato a un altro capo must del suo guardaroba: un paio di pantaloni a sigaretta, perfetti per la sua figura snella e slanciata. Sono di LK Bennett, un brand londinese che sul sito ufficiale li vende a 102 euro. La futura regina ha completato il look con un paio di décolleté a punta e col tacco basso di Ralph Lauren: il modello Celia in pelle nera costa circa 622 euro.

in foto: le scarpe Ralph Lauren di Kate Middleton

Immancabili gli orecchini. Quando si tratta di gioielli Kate Middleton punta sempre su uno stile classico: come la regina Elisabetta ha un amore particolare per le perle, che sfoggia sempre nelle occasioni davvero importanti. Stavolta ha puntato sui pendenti di Kiki McDonough in oro giallo e con quarzo citrino, una pietra di un vivido giallo, perfetta per dare un tocco di colore. Appuntata sul blazer c'era anche stavolta la spilla "Stand with Ukraine", simbolo di coloro che stanno dalla parte dell'Ucraina.