Le gonne per l'Autunno/Inverno 2022-23: dalla pelle alla pencil skirt, i modelli di tendenza

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Fendi, Bottega Veneta, N21

In maglia o in pelle. A matita, strette intorno al corpo, o effetto balloon. Lunghe o mini, anzi, micro. Le gonne di tendenza viste sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23 faranno innamorare anche le più convinte pasionarie dei pantaloni a tutti i costi. Ingiustamente considerate "estive", le gonne della stagione sono caratterizzate da tagli e in materiali pensati per difenderci dal freddo e farci avanzare a passo sicuro nella stagione invernale.

1. La gonna di pelle è il must dell'inverno

La gonna in pelle di Gucci

La pelle è la grande protagonista della stagione e la tendenza è portarla in versione total look, dalla testa ai piedi. In alternativa si può puntare su un solo capo deciso, come una gonna longuette in pelle, abbinata a un morbido pullover, a una camicia maschile o a un body effetto seconda pelle. Da Gucci a N°21, basta guardare le passerelle per capire che la gonna in pelle è il vero must di stagione, declinata in versione femminile, rigorosa, sensuale o rock.

2. Il ritorno della pencil skirt

La gonna a matita di Fendi

Non può mancare nel guardaroba un classico dell'eleganza: la gonna a matita, o pencil skirt. Da qualche stagione questo modello avvitato e aderente ha fatto un grande ritorno sulle passerelle. Come sceglierla per l'inverno? In colori pop, come propongono Jil Sander e Ermanno Scervino, o nell'intramontabile nero, magari impreziosito da trasparenze e ricami gioiello (vedi alla voce Prada).

3. La gonna balloon è di tendenza

La gonna balloon di Bottega Veneta

Se cercate un modello più originale, perfetto per la ‘party season' natalizia, provate le gonne balloon, dalla forma ampia e strutturata. Di giorno si sdrammatizzano con un pullover basic o un dolcevita, di sera vi faranno brillare abbinate a microtop coordinati, camicie in seta e pump scintillanti. Per vivere in una fiaba anche all'ora dell'aperitivo.

4. La gonna a pieghe per l'Autunno/Inverno 2022-23

La gonna a pieghe di Dior

Pratica, versatile e chic: la gonna plissé non può mancare nell'armadio. In autunno si indossa con la camicia, in inverno giocando con le sovrapposizioni tra pullover oversize, blazer e cappotti. Da Dior a Roberto Cavalli, fino a BOSS, le passerelle la propongono in sofisticate versioni midi, appena sotto il ginocchio, giocando con stampe colorate e quadretti.

5. Come indossare la gonna in lana o maglia

La gonna in maglia di Jil Sander

Le temperature si abbassano e lasciare il nido per avventurarsi nel freddo mattutino può essere un'impresa. Le gonne in lana, o in maglia, sono la coccola extra di cui abbiamo bisogno in inverno. Mini o lunghe, a tubino o con le ruches sull'orlo: non importa il modello, l'unica regola è indossarle con top in maglia o maglioni colorati, per completi caldi e chic.

6. La gonna micro spopola tra le tendenze di stagione

La microskirt di Diesel

Solo per temerarie: la tendenza più audace dell'inverno 2023 sono le "belt skirt" anni Duemila, a metà tra una gonna e una cintura. Decise, sensuali, inaspettate: non c'è da stupirsi che siano l'ossessione social del momento. Le gonne micro spopolano tra le star, da portare rigorosamente a vita bassa e con stivali altissimi. Una prova di resistenza al freddo? Per amore di moda, questo e altro!