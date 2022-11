La gonna a matita è la tendenza dell’Autunno/Inverno 2022-23: come abbinare la pencil skirt La gonna a matita non si porta più solo in ufficio con la giacca: le passerelle la propongono in versione colorata o scintillante, sexy e sofisticata. Una guida agli (infiniti) abbinamenti possibili.

A cura di Beatrice Manca

Gonna di AndreAdamo, Fendi, Versace

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La indossavano Grace Kelly, Audrey Hepburn e Marilyn Monroe e da allora non ha mai smesso di far tendenza. Cambiano i nomi, i colori e i tessuti, ma il fascino della pencil skirt non cambia mai: la gonna a matita, o a tubino, è un classico dell'eleganza ed è assolutamente tra le gonne da avere per l'Autunno/Inverno 2022-23. Altro che capo da ufficio: le passerelle la propongono in versione casual o sexy, impreziosita da ricami scintillanti.

Le gonne a matita tornano in passerella

Queste gonne dall'allure anni Cinquanta hanno attraversato la storia della moda: sensuali e formali al tempo stesso, sono diventate l'alternativa formale al completo con i pantaloni. Oggi le indossano star e regine, da Kate Middleton a Letizia di Spagna. Il grande revival sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23 passa anche (e soprattutto) da Prada, che l'ha proposta in versione sofisticata, con cristalli e trasparenze.

La gonna a tubo di Prada

Moschino, AndreAdamo e Ralph Lauren puntano sull'eleganza senza tempo del nero, con modelli aderenti e avvolgenti. Quella di Versace – sensualissima – è quasi trasparente, mentre Burberry punta sullo charme senza tempo di tartan e quadretti.

La gonna a matita di Moschino

Tinta unita o fantasia, in tweed o in maglia vedo-non-vedo, in vinile colorato o argentata: ogni brand ha dato la sua personale interpretazione a questo capo, declinandolo in versioni pop e giocose o dark e sofisticate.

La pencil skirt di Chanel

Come abbinare le pencil skirt in inverno

Per anni abbiamo visto la pencil skirt declinata solo in versione business chic, con la giacca avvitata e una camicia infilata dentro. È ora di lasciarsi ispirare dalle passerelle per provare nuovi abbinamenti. Fuori dall'ufficio la gonna a matita è perfetta con un maxipull ton sur ton, per giocare con le sovrapposizioni di texture e lunghezze. Serata speciale? Gonna a vita alta, top reggiseno o body a maniche lunghe e un maxi blazer per bilanciare le proporzioni. Ai piedi, va da sé, il tacco dodici aiuta.

La gonna a matita di paillettes di Ermanno Scervino

Le gonne a tubo dal sapore british sono perfette con mocassini chunky e calzini, mentre quelle con lo spacco laterale si portano sugli stivali cuissard alla coscia. Le combinazioni, insomma, sono infinite: la pencil skirt è il capo da aggiungere nella wish list delle feste!