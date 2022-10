La micro gonna di Elisabetta Canalis: per l’autunno 2022 spopolano i modelli cortissimi Elisabetta Canalis è tra le icone di stile italiane più amate nel nostro paese e nelle ultime ore non ha deluso le aspettative dei fan. Ha seguito il trend delle micro gonne, dando l’ennesima prova del fatto che sono il must-have di stagione.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2022 è ufficialmente cominciato e le star lo sanno bene, visto che sui social ogni giorno si sfidano a colpi di stile, così da lanciare i must-have di stagione più svariati. Elisabetta Canalis è una vera e propria "esperta del settore" e, sebbene si sia trasferita stabilmente in America ormai da diversi anni, continua a essere molto seguita in Italia, tanto che riesce addirittura a influenzare anche le mode e le tendenze del nostro paese. Negli ultimi giorni, ad esempio, ha indossato una micro gonna di jeans, mettendo in mostra tutta la sua innata sensualità. In quante si ispireranno al suo look per aggiungere un tocco fashion e provocante alle uggiose serate autunnali?

Il sexy look autunnale di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis sui social ha proposto l'outfit più provocante e cool dell'autunno. Si è lasciata immortalare con indosso una micro gonna di jeans a vita bassa e leggermente sgambata, lasciando in vista sia le gambe che l'ombelico. Per completare il tutto ha scelto un top total black e una felpa crop coordinata portata sbottonata. Occhiali da sole a mascherina in pieno stile diva, posa sensuale e maxi cuissardes di pelle nera alti fino alla coscia: l'ex velina continua a essere un'indiscussa icona di splendore e di stile, nonché il simbolo della bellezza tipicamente mediterranea.

Elisabetta Canalis con la gonna micro

Il ritorno delle minigonne anni 2000

Ricordate le micro gonne dei primi anni 2000, quelle che hanno letteralmente spopolato grazie a star iconiche come Christina Aguilera e Britney Spears? Sono tornate in voga e a dimostrarlo non sono solo le celebrities che le indossano per i loro scatti social ma anche le Maison più amate al mondo. Miu Miu, AndreAdamo, N.21: questi sono solo alcuni dei grandi nomi della moda che in passerella hanno lanciato le mini skirt cortissime e a vita bassa. La cosa che in pochi si aspettavano, vista la loro "difficile indossabilità", è che avrebbero conquistato anche la gente comune. In quante le sfoggeranno durante le serate autunnali e invernali, magari sotto un maxi cappotto oppure coi cuissardes come fatto dalla Canalis?