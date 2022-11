I jeans con cristalli e perle di Winnie Harlow sono il capo da avere per l’Autunno/Inverno 2022-23 I pantaloni perfetti per l’inverno? Scintillanti e preziosi, grazie a perle, paillettes e decori gioiello. Come indossarli di giorno e di sera copiando la top model.

A cura di Beatrice Manca

MSGM, Winnie Harlow, Givenchy

Dici jeans e pensi subito al capo più casual e pratico del guardaroba, quello che indossi nelle occasioni meno formali per star comoda. La moda dell'Autunno/Inverno 2022-23 invece cambia le regole del gioco proponendo modelli preziosi, ricamati con perle, paillettes e cristalli, da portare sia di giorno che di sera. Questo modello non può mancare nel guardaroba invernale, specialmente ora che le feste natalizie sono dietro l'angolo (con tutti brindisi e i party che si portano dietro). Come si abbinano? Come fa la top model Winnie Harlow: giocando con dettagli preziosi e contrasti di colore.

Winnie Harlow con i jeans scintillanti

La top model Winnie Harlow è stata fotografata a una partita di basket NBA tra i Washington Wizards con un look sparkling dalla testa ai piedi. L'outfit, curato dalla stylist Maeve Reilly, giocava in realtà su due capi molto basic: jeans e canottiera lilla a costine. A fare la differenza erano le incrostazioni scintillanti sul denim, che trasformavano un paio di pantaloni oversize in un capo prezioso. Per completare il look la top model ha scelto borsa e occhiali Balenciaga – ovviamente ricoperti di cristalli – e un paio di mules trasparenti.

Winnie Harlow con accessori Balenciaga

I pantaloni scintillanti sono il must dell'autunno 2022

Se siete stanche dei solito jeans, questo è il modello che fa per voi: di giorno si indossa con una semplice t-shirt o con un pullover oversize, di sera diventano gli alleati di stile per essere comode e glamour al tempo stesso. Perfetti per un party o per una serata in discoteca, non sfigurano per una cena o un cocktail con pump gioiello, un dolcevita ton sur ton e orecchini maxi.

I jeans con le perle di Givenchy

Le passerelle propongono la perfetta alternativa a un abito: tra i pantaloni must have dell'Autunno/Inverno 2022-23 spuntano modelli preziosi ricoperti da paillettes, perle, incrostazioni e ricami scintillanti.

I pantaloni scintillanti di Brunello Cucinelli

L'estetica bling bling anni Duemila è tornata in tutto il suo splendore: da Valentino a Givenchy, passando per Chanel, i perfino i pantaloni si accendono di nuova luce. Che la stagione più festiva dell'anno abbia ufficialmente inizio!