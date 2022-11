I pantaloni per l’Autunno/Inverno 2022-23: dai cargo al velluto, tutti i modelli di tendenza In pelle o in velluto, aderenti o a palazzo, cargo per il giorno e scintillanti per la sera: la guida completa ai pantaloni della stagione secondo le passerelle Autunno/Inverno 2022-23.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Roberto Cavalli, Alessandro Vigilante, Louis Vuitton

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per secoli simbolo del potere maschile e oggi presenza fissa del guardaroba femminile. I pantaloni sono l'architrave delle tendenze autunnali e le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 li propongono in ogni possibile variante di taglio e modello. Dal velluto alla pelle, dalla zampa di elefante ai modelli cargo, dai tessuti tecnici fino a quelli laminati o scintillanti: tutti i modelli di tendenza e gli abbinamenti più cool visti in passerella.

1 I pantaloni di velluto per l'Autunno/Inverno 2022-23

Cosa c'è di più elegante del velluto per la stagione invernale? Il tessuto più sofisticato del guardaroba domina le passerelle. Da Roberto Cavalli a Etro, i brand propongono pantaloni dal taglio morbido e nei colori delle pietre preziose: rosso rubino, verde smeraldo, viola ametista. Perfetti per completi eleganti o da indossare in versioni più casual, con morbidi pullover o camicie in seta.

I pantaloni in velluto di Ermanno Scervino

2. I pantaloni in pelle sono la tendenza dell'autunno

L'estetica biker ha conquistato la moda e i look in total pelle sono la tendenza della stagione. Sicuramente non possono mancare in guardaroba un paio di pantaloni in pelle: neri o colorati, si indossano con camicie a quadri oversize o con microtop e blazer. Possono essere rock o bon ton giocando con gli abbinamenti: di giorno con pullover in tonalità pastello e una tracolla colorata, di sera con microtop o body cut out.

I pantaloni in pelle Chanel

3. I pantaloni cargo sono di tendenza

Tra i grandi ritorni dell'autunno 2022 ci sono sicuramente i pantaloni cargo con le tasche: versatili e comodi, questo must anni Novanta torna in passerella in versione glamour e chic, giocando su tessuti scivolati e colori accesi.

I cargo viola di Versace

4. Il ritorno dei pantaloni a zampa di elefante

Gli anni Settanta continuano ad affascinare la moda: da Sunnei a Off-White, la zampa di elefante torna protagonista. Da indossare con dolcevita, bluse romantiche o maxi cardigan. La linea svasata è particolarmente versatile, ma l'abbinamento must rimane quello con maxi zeppe o sabot in cuoio.

I pantaloni a zampa di Philosophy by Lorenzo Serafini

5 I parachute pants sono il must dell'autunno 2022

Sarà merito (o colpa) di TikTok e delle icone di stile della generazione Z come Deva Cassel e Bella Hadid, fatto sta che i pantaloni da paracadutista che tanto ci piacevano negli anni Duemila sono tornati di moda e, in versioni più minimal e glamour, sono diventati l'ossessione fashion del momento.

I parachute pants di Missoni

6. I jeans di moda per l'autunno sono colorati

Un paio di jeans nell'armadio non può mai mancare: quando non si sa cosa mettere, i jeans arrivano in nostro soccorso. Il modello più cool dell'autunno 2022? Lasciate da parte il solito denim blu o nero e puntate sui jeans colorati, in tinte vitaminiche o stampati, per una carica di energia anche nel tempo libero.

I jeans colorati di Loewe

7. I pantaloni metallizzati per la sera in inverno

La "party season" si avvicina ed è il momento di aggiungere al guardaroba un tocco scintillante: la tendenza del momento sono i pantaloni scintillanti, più sofisticati e versatili del solito minidress. Le passerelle si sono riempiti di modelli oro, argento o con riflessi metallizzati. Se avete nostalgia della disco music provate i modelli aderenti con glitter e paillettes, da vere dancing queen!

I pantaloni argento di Alberta Ferretti

8. I pantaloni palazzo più chic per l'Autunno/Inverno 2022-23

Se dovete fare un investimento moda per il futuro, considerate i pantaloni palazzo: sono eleganti, definiscono la figura e si prestano alle occasioni più formali. Non è vero che stanno bene solo alle donne più alte: calibrando le proporzioni si possono indossare anche con le sneakers, in versioni casual, o per costruire sofisticati look eleganti.