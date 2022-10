I pantaloni più cool dell’autunno 2022? La tendenza è cargo con le tasche: i segreti per abbinarli I pantaloni con le tasche sono la tendenza dell’Autunno/Inverno sia per lui che per lei: gli abbinamenti da provare ispirandosi alle star.

A cura di Beatrice Manca



C'erano una volta i pantaloni con i tasconi anni Duemila, oversize e in colori militari. La quintessenza dello stile casual e alternativo, poi confinati all'ultimo cassetto dell'armadio. E invece eccoli di nuovo di tendenza: i pantaloni cargo sono la tendenza genderless dell'Autunno/Inverno 2022-23, ma in versioni colorate e chic, perfette anche di sera. Da Chiara Ferragni a Dua Lipa, le star si sono innamorate dei pantaloni cargo: con i giusti abbinamenti conquisteranno anche le più scettiche.

Il ritorno dei pantaloni cargo sulle passerelle

I pantaloni con i tasconi fanno subito venire in mente la moda casual e street degli anni duemila, ma in realtà la loro storia arriva da molto prima: sono nati come divisa da lavoro per gli operai – il che spiega la presenza di molte tasche esterne – e poi riprese nell'abbigliamento militari. I cargo pants si erano già insinuati nel guardaroba delle star, ma la tendenza ora è esplosa anche sulle passerelle, sia per le collezioni maschili che per quelle femminili. La novità? Ora si portano anche di sera, in tessuti satinati e in colori brillanti, come quelli proposti da Blumarine e Versace.

I pantaloni cargo di Blumarine

Off-White li manda in passerella sotto la giacca da tailleur, in un delicato lilla: il perfetto connubio tra streetsyle e lusso, com'è nella vocazione del brand. GCDS li propone candidi restando fedele ai volumi oversize, mentre Trussardi asciuga le silhouette, per modelli più femminili e sexy.

I pantaloni con le tasche di GCDS

Dimenticatevi le trame militari: i cargo pants di tendenza per l'autunno 2022 sono colorati. Dal viola di Versace al rosa squillante di Valentino, fino ai grafismi pop di Ferrari, la palette si ampia con tonalità più sofisticate, adatte anche alla sera.

I cargo Valentino Autunno/Inverno 2022–23

Come abbinare i pantaloni cargo per la moda Autunno/Inverno 2022-23

Genderless e comodi, i pantaloni cargo di tendenza oggi fanno della versatilità il loro punto di forza. La linea morbida è perfetta con un dolcevita, all'arrivo dei primi freddi, o con un microcardigan portato a pelle. Una t-shirt stampata e una giacca di pelle sono l'abbinamento più semplice – e più efficace – sia per lui che per lei. Perché non giocare con un corsetto, il capo must dell'autunno? Valentina Ferragni ha sfoggiato i cargo con un bustier stringato, lanciando l'abbinamento più cool della stagione. Le versione colorate sono perfette di sera con un crop top o una camicia coordinata, magari lasciata aperta, e un paio di tacchi con la punta che facciano capolino dall'orlo.

Gemma Chan in Louis Vuitton

Tra le fan di questo modello ci sono Dua Lipa, Hailey Bieber e Deva Cassel, che li indossano sia in versioni casual che glamour. Ormai non ci sono più dubbi: i cargo pants sono la risposta perfetta e comoda a ogni look autunnale (e le star approvano).