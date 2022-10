Valentina Ferragni segue il trend dei pantaloni cargo (e li abbina al corsetto stringato) Valentina Ferragni è ferratissima sulle tendenze del momento e lo ha dimostrato nelle ultime ore. Per uscire il venerdì sera con gli amici ha indossato il must-have di stagione, i pantaloni cargo, e li ha abbinati a un corsetto stringato.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni ama avere un rapporto diretto con i fan attraverso i social ed è per questo che sul suo profilo documenta ogni dettaglio della quotidianità, dai momenti passati a casa in versione acqua e sapone agli impegni lavorativi. Ieri ha dedicato la giornata alla cura del corpo tra pole dance e allenamenti di pilates ma in serata si è concessa un'uscita con gli amici. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? La sorella di Chiara ha seguito due dei trend più gettonati del momento, apparendo glamour e sensuale con un adorabile look che si rivelerà perfetto per l'autunno 2022.

Il look da sera di Valentina Ferragni

L'avevamo lasciata alle sfilate di Parigi con le ballerine rosa abbinate ai calzettoni di lana (le scarpe must del momento), oggi ritroviamo Valentina Ferragni alle prese con la sua "normale" vita quotidiana. Ieri sera è uscita con gli amici e ha puntato tutto sul glamour e sulla sensualità. Ha seguito il trend dei pantaloni cargo con un modello verde militare oversize a vita alta ma la cosa particolare è che lo ha abbinato a un corsetto nero crop e stringato sul davanti. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di scarpe nere a punta, e la giacca coordinata che però ha sfilato per mostrare il top.

Valentina Ferragni coi pantaloni cargo

Valentina Ferragni in versione sporty

Poco prima di uscire in tarda serata, però, la piccola di casa Ferragni si era dedicata a un allenamento di pilates molto intenso. Per rimanere comoda anche una volta uscita dalla palestra non si è cambiata, ha semplicemente aggiunto all'outfit sportivo (ovvero un completino nude con crop top e pantaloni ciclista) un paio di jeans chiari, una giacca di pelle color biscotto e delle sneakers bianche. Anche in questo caso non ha esitato a scattarsi una foto non appena arrivata a casa, dando prova di essere cool anche nel post-allenamento.

Leggi anche Baby Vittoria in versione orsetto: con la felpa peluche fa da modella a mamma Chiara Ferragni