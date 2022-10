Valentina Ferragni con le ballerine di raso a Parigi: i calzettoni di lana diventano scaldamuscoli Valentina Ferragni ha partecipato attivamente alla Paris Fashion Week che si è appena conclusa. Ieri ha seguito lo show di Miu Miu dalle prime file, incantando i fan con un delicato e romantico look in stile ballerina.

Il mese dedicato alle Fashion Week internazionali è ormai terminato ma di certo si parlerà ancora a lungo delle sfilate e delle collezioni per la Primavera/Estate 2023, visto che è proprio sulle passerelle di New York, Milano e Parigi che sono state lanciate le tendenze da seguire nella prossima stagione. Ieri a chiudere le danze sono state diverse Maison di fama mondiale, da Chanel a Louis Vuitton, anche se ad attirare tutti i riflettori è stato lo show in pieno stile anni 2000 di Miu Miu. Nel front-row non sono mancati gli ospiti speciali, da Chiara Ferragni a Thylane Blondeau, fino ad arrivare a Tina Kunakey, ma a distinguersi con il suo look da bambolina è stata Valentina Ferragni: ecco cosa ha indossato per il suo ultimo impegno alla Settimana della Moda parigina.

Il look di Valentina Ferragni alla sua ultima sfilata parigina

Così come la sorella Chiara, anche Valentina Ferragni ha messo fine al suo Fashion Month e lo ha fatto allo show di Miu Miu che si è tenuto ieri a Parigi. Per l'occasione ha puntato su un adorabile look a tema firmato proprio dalla Maison di Miuccia Prada, apparendo in versione "bambolina" nel front-row. L'influencer ha sfoggiato un completo total white con minigonna a pieghe e top trasparente, un modello con un velo di tulle sul davanti e un fiocco bon-ton intorno al collo che cadeva sul décolleté, così da "mascherare" il dettaglio audace. Per proteggersi dal freddo ha optato per un montoncino color tabacco imbottito con una pelliccia teddy in tinta. Non è mancata la borsa iconica della griffe, per la precisione la Wander in pelle nera con il logo metallico sulla chiusura.

Valentina Ferragni in Miu Miu

Quanto costano le ballerine di Valentina Ferragni

A fare la differenza nell'outfit di Valentina Ferragni alle sfilate di Parigi sono state le scarpe: ha infatti arricchito la sua scelta di stile con le iconiche ballerine di raso di Miu Miu. Sono in un delicato rosa orchidea, hanno il fiocco e la banda elastica col logo sul collo del piede e, oltre a essere il simbolo della griffe, sono anche iper femminili, capaci di aggiungere un tocco romantico a ogni look.

Ballerine di raso Miu Miu

Il loro prezzo? Sul sito ufficiale vengono vendute a 690 euro e, così come fatto da Valentina, nelle immagini realizzate per la campagna pubblicitaria sono state abbinate a un paio di calzettoni di lana color panna portati leggermente arrotolati come degli scaldamuscoli. In quante si trasformeranno in vere e proprie ballerine come la Ferragni durante l'autunno?