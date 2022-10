Thylane Blondeau alle sfilate di Parigi coi calzettoni: com’è cambiata la bambina più bella del mondo Ricordate Thylane Blondeau, la bambina più bella del mondo? Ormai è cresciuta e partecipa come una diva alle Fashion Week internazionali. Ieri ha seguito la sfilata di Miu Miu, apparendo quasi irriconoscibile nel front-row.

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week è terminata, ieri sono andate in scena le ultime sfilate che hanno messo fine al mese dedicato alla moda, da Chanel a Louis Vuitton. Tra le Maison che hanno presentato la collezione Primavera/Estate 2023 c'è stata anche Miu Miu, che in passerella ha rilanciato alcuni accessori ispirati ai primi anni 2000, dalle infradito a stivale alla vita bassissima, fino ad arrivare ai pantaloni coi tasconi. Gli ospiti famosi nel front-row non sono mancati ma, al di là dei soliti volti noti come Chiara e Valentina Ferragni, c'era anche Thylane Blondeau, la bambina più bella del mondo. In quanti l'avevano riconosciuta? Ecco com'è cambiata col passare degli anni.

Il look di Thylane Blondeau alla Paris Fashion Week

Per partecipare allo show P/E di Miu Miu Thylane Blondeau ha scelto un look Fall/Winter 2022 della Maison che ha mixato alla perfezione sensualità, comodità e glamour. Ha infatti abbinato un maxi pull a rombi a un paio di micro shorts di pelle, un modello a vita bassissima come impone il trend lanciato da Miuccia Prada, portato con una cintura coordinata intorno al punto vita. Il dettaglio che non è passato inosservato? Gli slip di raso azzurro con l'etichetta logata sull'elastico sono stati messi in vista, ovvero con il maglione al loro interno. Per completare il tutto la bambina più bella del mondo ha scelto un cappotto lungo a stampa Principe di Galles, dei mocassini neri con la suola carrarmato e un paio di calzettoni di lana alzati fino al ginocchio. In quante prenderanno ispirazione dal suo look per l'autunno?

Thylane Blondeau in Miu Miu

La trasformazione di Thylane Blondeau

Thylane Blondeau è giovanissima ma, nonostante ciò, alle sue spalle ha già una carriera molto lunga. Ha raggiunto la notorietà a soli 4 anni come la bambina più bella del mondo e da allora non ha mai più abbandonato il mondo dello spettacolo, diventando protagonista di innumerevoli shooting fashion e calcando i red carpet internazionali più ambiti fin da piccola. Oggi ha 21 anni e, complice la naturale crescita, è cambiata molto, tanto che a primo impatto sembra di essere di fronte una persona diversa. Bocca carnosa, lineamenti perfetti, sorriso smagliante e profondissimi occhi azzurri: nonostante il passare del tempo l'abbia trasformata, Thylane non ha perso lo splendore magnetico che da sempre la contraddistingue.

