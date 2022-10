Miu Miu alla Paris Fashion Week: la sfilata segna il ritorno delle infradito a stivale degli anni 2000 Miu Miu è tra le Maison che hanno sfilato durante l’ultimo giorno della Paris Fashion Week. La collezione P/E 2023 è ispirata ai primi anni 2000 e ha rilanciato un accessorio cult di quel periodo: le infradito a stivale.

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week è quasi terminata, oggi è l'ultimo giorno di sfilate ma a "chiudere le danze" sono diverse Maison di fama internazionale, da Chanel a Louis Vuitton. A sfilare poco dopo pranzo è stato il brand Miu Miu, che in passerella ha preannunciato alcune delle nuove tendenze che spopoleranno nella Primavera/Estate 2023. Ancora una volta la linea si ispira ai primi anni 2000 e, dopo le micro gonne a pieghe a vita bassa delle scorse stagioni, la griffe ha sancito il ritorno di un altro accessorio iconico di quel periodo storico. Di cosa si tratta? Delle infradito-stivale che hanno letteralmente dominato la moda estiva all'inizio del secolo.

Miu Miu si ispira ai primi anni 2000

È ormai da diverse stagioni che Miu Miu detta legge in fatto di tendenze, basti pensare a quanto siano diventate popolari le gonne a pieghe a vita bassa indossate lo scorso inverno dalle star, da Chiara Ferragni ad Hailey Biber. Anche per la stagione Primavera/Estate 2023 la Maison ha presentato in passerella una serie di capi destinati a diventare cult. Pantaloni cargo oversize, longuette di jeans, completi fascianti trasparenti che lasciano l'intimo in vista, giacche XXL e crop top che rivelano l'ombelico: la passerella di Miu Miu sembra catapultarci nel passato, per la precisione nei primi anni 2000, quando a spopolare erano proprio la vita bassissima, i tasconi e le pencil skirt al ginocchio.

L'accessorio cult lanciato da Miu Miu

A conquistare le attenzioni dei fashion addicted più nostalgici, però, è stato un accessorio in particolare apparso in passerella. Miu Miu ha infatti rilanciato le infradito a stivale, le originali calzature per l'estate in pieno stile anni 2000 per metà sandalo, per metà stivale. Sono state proposte in diversi modelli, da quelli a tronchetto ai cuissardes fino al ginocchio, tutti di pelle e con il tacco sottile e leggermente più largo sulla parte finale (kitten heels). Le scarpe iconiche diventeranno il must-have della prossima estate? L'unica cosa certa è che sul catwalk della Maison hanno letteralmente dominato.