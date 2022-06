Thylane Blondeau cambia stile a Parigi: l’ex bambina più bella del mondo con giacca over e sneakers Ricordate Thylane Blondeau, l’ex bambina più bella del mondo? Ha partecipato alla sfilata di Kenzo che si è tenuta durante la Paris Fashion Week e per l’occasione ha cambiato stile. Niente tacchi e abiti da sera, ora dà spazio alla comodità in total denim e con le sneakers.

Si è appena conclusa la Paris Fashion Week dedicata alla moda Uomo e sono state moltissime le Maison che hanno presentato le loro collezioni per la Primavera/Estate 2023. Ieri è stato il turno di Kenzo e, al di là degli abiti lanciati in passerella, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati gli ospiti che hanno seguito lo show dalle prime file del front-row. A distinguersi per splendore è stata Thylane Blondeau, l'ex bambina più bella del mondo, apparsa in pubblico in una versione inedita. Niente abiti da sera e tacchi a spillo, ha stravolto il suo stile e ha dato spazio alla comodità e al casual.

Thylane Blondeau segue il trend del total denim

Siamo sempre stati abituati a vederla in versione principessa sui red carpet internazionali, ora Thylane Blondeau ha detto addio agli abiti da sera pomposi, alle maxi scollature e ai tacchi a spillo. Da qualche tempo a questa parte ha messo in atto una svolta fashion all'insegna dello street-style e, dopo aver incantato i fan sui social con indosso una tuta tye-dye, ora per partecipare alla sfilata di Kenzo ha puntato tutto sul total denim (firmato dalla Maison). Si tratta di uno dei trend più gettonati dell'estate e ha pensato bene di declinarlo in una versione sbarazzina e originale con delle maxi margherite stampate sul jeans.

Thylane Blondeau in Kenzo

Il nuovo stile di Thylane Blondeau

L'ex bambina più bella del mondo ha sfoggiato un adorabile look oversize a Parigi. Ha abbinato un paio di jeans larghi e fiorati a una giacca in denim, modello chiodo. Per completare il tutto ha optato per una semplice canotta bianca a costine, uno dei must-have di stagione, e delle sneakers Nike in total white. A tracolla ha portato una borsetta rossa con delle stampe variopinte all-over, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in una coda di cavallo alta ma con dei micro ciuffi che le cadevano sui lati del viso. Insomma, Thylane potrà anche essere cresciuta ma non ha perso bellezza e stile.

