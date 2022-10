Paola Di Benedetto con i jeans colorati: sono i pantaloni di tendenza dell’autunno 2022 Paola Di Benedetto è uno dei volti più amati del momento: ha conquistato i fan con look trendy e glamour. I suoi jeans sono il must have per “ravvivare” le giornate autunnali.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Acne Studios, Paola Di Benedetto in Icon Denim, Etro

Un programma in radio, la televisione e le copertine dei giornali: Paola Di Benedetto sta vivendo un momento davvero fortunato dal punto di vista professionale. L'influencer e conduttrice è uno dei volti più amati del momento e ha conquistato legioni di fan con la sua simpatia e lo stile sempre trendy e ricercato, femminile e colorato. Pare che anche nella vita sentimentale ci siano novità: chiusa la relazione con Rkomi, Paola Di Benedetto ha scatenato i gossip su un presunto flirt con Matteo Berrettini, tennista e testimonial di BOSS. Tra le passioni in comune c'è anche quella per la moda: i look della speaker radiofonica sono sempre ricercati, anche nelle scelte più semplici. Su Instagram ha lanciato il capo must dell'autunno: i jeans spalmati di colore!

Paola Di Benedetto lancia i jeans spalmati di colore

Il denim, si sa, è la tendenza più forte della stagione e si porta in versione "total look", dalla testa ai piedi. I pantaloni cinquetasche rimangono la soluzione più pratica per la mezza stagione: né troppo pesanti né troppo leggeri, sono versatili e si abbinano a tutto. Paola Di Benedetto ha però aggiunto un tocco di colore, sfoggiando un modello oversize verde prato, effetto ‘used'. Ha poi abbinato ai jeans una canottiera nera aderente, raccogliendo i capelli in una coda bassa: un look casual perfetto per un pomeriggio di relax.

Paola Di Benedetto indossa Icon Denim, foto via Instagram

Il modello scelto da Paola Di Benedetto è firmato Icon Denim ed era in vendita sul sito al prezzo di 159 euro: i pantaloni Daiana sono già sold out. Dietro alle scelte sempre impeccabili e chic della conduttrice c'è l'occhio esperto di Paola De Cegli, fidata stylist che cura da tempo i suoi look. Negli anni infatti Di Benedetto ha maturato uno stile sempre più sofisticato e di tendenza, alternando eleganti tailleur pantaloni, minidress colorati e capi più sportivi, come felpe, crop top e t-shirt stampate.

Icon Denim

I jeans colorati di tendenza per l'Autunno/Inverno 2022-23

Se siete stufi dei classici blu jeans e volete rinfrescare il guardaroba prendete ispirazione dal look di Paola Di Benedetto: i cinquetasche colorati e il denim "spalmato" hanno dominato le passerelle di Etro, in verde muschio, di Stella McCartney, in bordeaux, e di Diesel, in giallo limone.

I jeans bordeaux di Stella McCartney

Di giorno si indossano con una felpa o un pullover crop: si può puntare su una tinta neutra o su un colore acceso e complementare, per un effetto vitaminico. Di sera sono perfetti nelle versioni metallizzate e scintillanti proposte da MSGM e da The Attico: un top gioiello o un body renderanno i jeans sexy, da indossare con scarpe a punta (stile anni Duemila). I jeans vitaminici sono la soluzione "anti grigio" per le giornate uggiose d'autunno!