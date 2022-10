Parachute pants, i pantaloni da paracadutista sono la tendenza dell’autunno 2022 I pantaloni da paracadute che tanto ci piacevano all’inizio degli anni Duemila sono una delle tendenze più forti dell’Autunno/Inverno 2022-23: come abbinarli in ogni occasione.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Ferragamo, Dsquared2, Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood

Le più attente se n'erano già accorte alla fine dell'estate, quando l'hashtag #parachute è esploso su TikTok: i pantaloni da paracadutista che tanto ci piacevano all'inizio degli anni Duemila sono tornati di moda e sono una delle tendenze più forti dell'Autunno/Inverno 2022-23. Merito (o colpa) della Generazione Z, che apprezza la comodità e l'estetica Y2K, le due caratteristiche che hanno decretato il successo dei nuovi parachute pants di tendenza. Da Isabel Marant a Louis Vuitton, i brand si sono sbizzarriti con rivisitazioni colorate, satinati o sartoriali dei famosi pantaloni loose-fit con la coulisse.

I pantaloni da paracadutista, dalla breakdance alle passerelle

Il nome suggerisce che i parachute pants siano nati come parte dell'abbigliamento militare, ma a farli diventare famosi ci pensarono i ballerini di breakdance alla fine degli anni Novanta. I primi modelli erano in nylon e la loro linea fluida aiutava nei movimenti: l'idea di "paracadute" che si apre in volo però è rimasta legata ai pantaloni che, grazie alle coulisse alla caviglie, si gonfiano d'aria.

I parachute pants di Missoni

Attenzione a non confonderli con i cargo: i parachute pant si distinguono per la linea rilassata e ampia e per la presenza di una doppia coulisse, in vita e sulle caviglie. In genere non hanno i tasconi e sono in tessuto tecnico, ma le sfilate dell'Autunno/Inverno li hanno riproposti in mille declinazioni di stile e colore. Brunello Cucinelli e Ferragamo richiamano i colori militari con modelli verdi e beige da indossare con gli anfibi.

I pantaloni parachute di Brunello Cucinelli

Andreas Khrontaler per Vivienne Westowwod, Maryling e Isabel Marant invece li propongono in colori tenui e tessuti lucidi, quasi satinati, strizzando l'occhio alla scena pop anni Duemila. Dalle passerelle alle grandi catene, i parachute pants sono rapidamente comparsi nelle collezioni dei brand di riferimento della Gen Z, come Pull&Bear, in versioni colorate e ultrapop.

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood

Come abbinare i parachute pants (copiando le star)

Se a inizio millennio erano Britney Speas, Jennifer Aniston e Ciara, oggi sono icone di stile come Bella Hadid e Hailey Bieber a sfoggiarli, abbinandoli a crop top minimal e sneakers griffate. Tra le fan dei pantaloni loose-fit c'è Deva Cassel: la modella figlia di Monica Bellucci ha sfoggiato un paio di parachute pants per un pomeriggio di relax, abbinandoli a un crop top.

Isabel Marant

La carta vincente dei parachute è la comodità: per abbinarli in modo più formale, però, si può giocare con i contrasti di volume. Un semplice dolcevita aderente e un paio di anfibi neri, per esempio, sono un'ottima soluzione per le giornate di autunno. Per la sera si possono indossare con un body, un blazer dalle spalle squadrate o un cappotto lungo, seguendo le tendenze viste in passerella. N.B: la playlist anni Duemila è obbligatoria.