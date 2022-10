Deva Cassel rilancia i pantaloni “paracadute” degli anni 2000: sono il nuovo must dell’autunno Deva Cassel ama mostrarsi in versione casalinga sui social ed è proprio di recente che è riuscita ad attirare le attenzioni dei fan. La figlia di Monica Bellucci ha rilanciato i pantaloni “paracadute”, un must degli anni 2000 che tornerà a spopolare anche quest’autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Deva Cassel è diventata maggiorenne da meno di un mese ma il mondo della moda ha già avuto il piacere di conoscerla diversi anni fa. Complice l'innato talento e i genitori "famosi" Monica Bellucci e Vincent Cassel che le hanno spianato la strada a livello professionale, ora è uno dei volti più amati e richiesti del fashion system. Non sorprende, dunque, che sfili sulle passerelle internazionali, che conquisti le copertine glamour e che diventi protagonista di innumerevoli shooting. Sui social, però, ama mostrarsi in versione casalinga ma in ogni occasione dà prova di non rinunciare al glamour neppure in versione cozy: ecco cosa ha indossato per giocare col gatto tra le mura domestiche.

Il look casalingo di Deva Cassel

La figlia di Monica Bellucci non documenta ogni dettaglio della sua quotidianità sui social ed è proprio per questo che riesce ad attirare le attenzioni del pubblico ogni volta che posta una foto o un video. È successo nelle ultime ore su TikTok, dove si è mostrata in camera da letto con il suo gatto nero tra le braccia. Cosa ha indossato per rilassarsi a casa? Ha lasciato l'ombelico in vista come impone il trend del momento abbinando un crop top nero a un paio di parachute pant, i pantaloni "paracadute" che hanno spopolato negli anni 2000. Si è poi coperta il capo con una sciarpa grigia portata annodata intorno al collo ma ha lasciato scoperto il viso dai lineamenti impeccabili.

Deva Cassel con i parachute pants

Come abbinare i parachute pants

Cosa sono i parachute pants? Letteralmente possono essere definiti pantaloni "paracadute" e sono i modelli in nylon over e a vita bassa che hanno spopolato nei primi anni 2000. Solitamente sono caratterizzati da elastici regolabili sia in vita che sulle caviglie ma quelli indossati da Deva avevano semplicemente dei laccetti. La cosa certa è che la figlia di Monica Bellucci, star "sempre sul pezzo" sulle tendenze amate dalla Gen Z, li ha rilanciati, trasformandoli nel capo must dell'autunno 2022. Come vanno abbinati? Sono perfetti con top e maglioni crop ma possono essere sfoggiati anche con delle semplici t-shirt o con altri capi dallo stile sportivo. In quante non riusciranno più a fare a meno dei parachute pants durante le prime giornate fredde?