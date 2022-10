Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci posa in copertina con gioielli da favola e corsetto A soli diciotto anni, Deva Cassel è una presenza fissa sulle passerelle e sulle riviste: per la nuova copertina posa come una vera diva.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @devacassel

La seconda generazione della moda è pronta a farsi strada. Le figlie delle star degli anni Novanta oggi sono i nomi richiesti delle passerelle d'alta moda: pensiamo a Lila Moss, figlia di Kate, o a Leni Klum, che ha seguito le orme della madre Heidi, mentre Kaia Gerber è a tutti gli effetti l'erede di Cindy Crawford(e la somiglianza è impressionante). Monica Bellucci non fa eccezione: la figlia Deva Cassel è una presenza fissa alle sfilate e conquista una copertina dopo l'altra. A diciotto anni appena compiuti, Deva Cassel è già una diva dal fascino enigmatico.

Deva Cassel in copertina con il corsetto

Lo scorso settembre Deva Cassel è diventata maggiorenne: alla festa di compleanno abbiamo visto una giovane donna matura e sicura di sé, elegantissima in tailleur. Deva Cassel ha ereditato la bellezza mediterranea della madre Monica Bellucci e il fascino magnetico, Vincent Cassel. Da giovanissima ha iniziato a lavorare come modella e durante l'ultima Milano Fashion Week l'abbiamo vista in passerella per Dolce&Gabbana, tra i primi brand a scoprirla. Adesso Deva Cassel torna in copertina per la rivista svizzera Bilan Luxe, dove posa indossando un total look Dior con camicia bianca oversize e corsetto ricamato. All'interno del servizio Cassel sfoggia numerosi look, tra cui un abito trasparente nero e una tunica bianca Dior, scelti per lei dalla stylist Mélanie Hearnden.

I gioielli da mille e una notte di Deva Cassel

Il pezzo forte del servizio fotografico, però, sono i gioielli: sulla copertina Cassel sfoggia una parure di brillanti, con maxi orecchini e collier coordinato, mentre nelle pagine interne brilla coperta di smeraldi, completando l'abito nero con collana, orecchini e anello da mille e una notte. I preziosi pezzi scelti per il servizio sono tutti firmati Cartier, Maison di alta gioielleria: Deva Cassel è la nuova diva della moda, scintillante e misteriosa.