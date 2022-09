Cindy Crawford e Kaia Gerber: madre e figlia sembrano sorelle con i look glamour La top model Cindy Crawford si è goduta una serata a Los Angeles con la figlia Kaia Gerber: una super chic con la gonna a matita, l’altra glamour con l’abito cut out.

A cura di Beatrice Manca

Una è una leggenda delle passerelle, l'altra la modella più richiesta de momento. Cindy Crawford e la figlia Kaia Gerber condividono molto più del patrimonio genetico: hanno entrambe scelto la moda come professione e hanno un naturale senso dello stile. Le due sono molto legate e sui social hanno condiviso gli scatti di una serata "madre&figlia" insieme: sono andate insieme a Los Angeles alla presentazione del libro "A visible man" di Edward Enninful, direttore di British Vogue.

Cindy Crawford con la gonna di pelle

Le foto condivise sui social sono diventate virali: la somiglianza tra le due modelle è sempre più marcata. Cindy Crawford oggi ha 56 anni, ma continua a lavorare: di recente ha conquistato la copertina di W Magazine, dichiarando nell'intervista che accompagna il servizio di sentirsi più sicura oggi che a 25 anni. Per l'evento di Los Angeles ha scelto una gonna in pelle plissettata color mattone e un top drappeggiato coordinato. Un'idea look da copiare per l'autunno: la pelle, anche in versione eco, è protagonista delle tendenze. Ha completato il look con sandali nude e gioielli dorati, lasciando i capelli scuri sciolti sulle spalle.

Kaia Gerber, Edward Enninful e Cindy Crawford

Kaia Gerber brilla il minidress intrecciato

Anziché sfoggiare look coordinati, madre e figlia hanno fatto scelte diverse, in grado di rappresentare le loro diverse personalità e il loro stile individuale. Cindy Crawford è chic con il look monocromo mentre la figlia, che ha appena compiuto 21 anni, ha sfoggiato un minidress cut out con un gioco di tagli e trasparenze sul corpetto. Il look è firmato Nensi Dojaka, uno dei nomi emergenti più desiderati dalle star di Hollywood. Il suo brand è famoso per gli abiti see-through e sensuali, che puntano tutto sulle geometrie dei tagli e sull'effetto vedo-non-vedo. Kaia Gerber ha completato il look con sandali con i listini sottili e morbide onde sul caschetto. Una cosa, su tutte, accomuna madre e figlia: una bellezza fuori dal comune.