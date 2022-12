Kaia Gerber sfila davanti a mamma Cindy Crawford: brilla vestita d’oro Anticipando il calendario ufficiale, Celine ha presentato una collezione ispirata all’epoca d’oro dell’indie rock. In passerella anche Kaia Gerber, applaudita dalla famiglia al completo.

A cura di Beatrice Manca

Con uno sfavillante show al Wiltern Theatre di Los Angeles, la casa di moda francese Celine ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2023. La passerella ha anticipato il calendario ufficiale di un paio di mesi ma ha segnato il ritorno alle sfilate con il pubblico post pandemia. Non stupisce dunque la presenza di moltissime star, da Doja Cat a Austin Butler, da Courtney Cox a Paris Hilton. Tra gli ospiti di Celine c'era anche la top model Cindy Crawford ma stavolta comodamente seduta in prima fila: ha applaudito la figlia Kaia Gerber, musa dello stilista Hedi Slimane e diva della passerella.

Kaia Gerber sfila per Celine

Nonostante abbia solo 21 anni Kaia Gerber ha già conquistato un posto di tutto rispetto nell'olimpo della moda: la somiglianza con la madre Cindy è evidente, ma ormai è pronta ad affrancarsi dall'eredità della top anni Novanta e a costruirsi un suo percorso. Non è un caso che lo stilista Hedi Slimane la abbia scelta per la nuova sfilata di Celine. Kaia Gerber è apparsa due volte in passerella con look da vera diva indie rock: pantaloni in pelle, stivali, blazer sartoriale e canotta bianca. A completare il tutto un paio di maxi occhiali da sole, una cascata di collanine e una borsa al braccio.

Kaia Gerber sfila per Celine

Vi ricorda qualcosa? I look della prossima collezione invernale di Celine uniscono l'estetica indie rock degli anni Dieci al glamour hollywoodiano. Il secondo look della modella, infatti, è un abito dorato con incrocio sul reggiseno e dettagli cut out e un paio di sandali coordinati. Un minidress tempestato di strass per un effetto pura luce.

Kaia Gerber sfila per Celine

Il passo sicuro di Kaia avrà reso orgogliosa la madre Cindy Crawford, in prima fila alla sfilata insieme al resto della famiglia: il padre Rande Gerber e il fratello Presley. Insieme a loro c'era anche l'attore Austin Butler, che da un anno fa coppia fissa con la modella.

Courtney Cox e Cindy Crawford

La sfilata Autunno/Inverno 2023-24 di Celine

Lo stilista Hedi Slimane per il prossimo inverno ha disegnato una sfilata co-ed ispirata al lato più lussuoso e glamour del rock. In passerella sonno apparsi pantaloni skinny in pelle, micro shorts, blazer morbidamente aperti su canottiere minimal, cappelli Fedora e stivali con il tacco. Gli accessori genderless ci riportano allo stile West Coast di inizio millennio: cravatte sottili (indossate anche senza camicia), eco-pellicce e occhiali maxi. Insomma, un concentrato della coolness propria di Celine, l'attitudine tutta francese di essere sempre chic senza sforzo.

Celine Autunno/Inverno 2023

Celine celebra il ritorno dello stile indie rock

Per la sera appaiono giacche in lamé, velluto e abiti di paillettes in toni preziosi, argento o oro: non a caso siamo a Los Angeles, in uno dei teatri più famosi della città. Una collezione disegnata per moderne rockstar con linee genderless e fluide, contemporanee e super glamour al tempo stesso. La spinta rock è evidente per tutta la collezione (non solo perché gli Strokes sono stati tra i protagonisti dell'after party insieme a Iggy Pop) nell'abbondanza di dettagli in pelle, rossetti scuri, capelli lunghi e spettinati.

Celine collezione Autunno/Inverno 2023–24

Impossibile non tornare indietro con la memoria alla scena rock degli anni Dieci e alle sue contaminazioni più pop: sembra o non sembra un video degli Arctic Monkeys? O un'elevazione glamour di certi outfit di Skins o di Jenny Humprey in Gossip Girl? La sfilata non a caso si chiama "Age of Indieness" e riporta sulla scena lo stile indie sleaze di icone come Olivia Palermo e Kate Moss ai tempi di Pete Doherty. Prepariamoci: quest'inverno si torna nei club a sentire musica dal vivo, tra jeans stretti, trucco sbavato e chitarre accordate male. Ah, quanto è chic la nostalgia.