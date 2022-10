Kaia Gerber con l’abito nudo: la figlia di Cindy Crawford è una dea in total black Kaia Gerber era tra gli ospiti della seconda edizione dell’Annual Academy Museum Gala: sul red carpet si è trasformata in una dea dark con un sinuoso look dall’effetto vedo-non vedo.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend Los Angeles è stata illuminata da un evento molto atteso: la seconda edizione dell'Annual Academy Museum Gala. Le star che hanno calcato il red carpet sono state moltissime, dalla vincitrice dell'Icon Award Julia Roberts alle "amiche ritrovate" Hailey Bieber e Selena Gomez, e tutte ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata anche uno dei volti più richiesti nel mondo della moda, Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford. La top ha osato con un look iper sensuale dall'effetto vedo-non vedo: ecco chi ha firmato il suo outfit total black in pieno stile dea della bellezza.

Chi ha firmato l'abito vedo-non vedo di Kaia Gerber

Per il primo red carpet in solitaria dopo l'apparizione a Cannes risalente allo scorso maggio, Kaia Gerber ha scelto un audace e sinuoso look total black. Si è rivolta alla Maison Alaia, sfoggiando uno degli outfit della collezione Primavera/Estate 2023. L'abito è composto da due pezzi: una lunga gonna a sirena drappeggiata sul davanti e un bustier a collo alto con le maniche lunghe in un tessuto così sottile da essere trasparente. La figlia di Cindy, però, non ha lasciato i capezzoli in mostra, pare abbia limitato l'effetto nudo cin dell'intimo color carne. Così facendo è riuscita a mettere in risalto la silhouette impeccabile ma senza dare "scandalo".

Kaia Gerber in Alaia

Kaia Gerber con i capelli lunghi

Negli ultimi anni Kaia Gerber aveva abituato i fan ai suoi caschetti corti e netti, ora però sembra aver cambiato registro. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni del pubblico nel look sfoggiato a Los Angeles è stata l'acconciatura: niente più capelli al mento, la figlia di Cindy ha rivelato una chioma lunga fino al petto, portandola sciolta e leggermente mossa sulle punte, così da mettere in risalto le sfumature caramello. Per quanto riguarda il make-up, ha optato per un effetto smokey-eyes appena accennato abbinato a un rossetto nude. La Gerber ha posato di fronte ai fotografi con estrema sicurezza, a prova del fatto che è nata per stare sotto i riflettori. In quanti sono rimasti incantati dal suo fascino?

