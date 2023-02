Cindy Crawford in rosso per San Valentino: celebra l’amore in sottoveste con le gambe nude Cindy Crawford ha festeggiato San Valentino col marito Rande Gerber e ne ha approfittato per sfoggiare un look total red. Ha incantato i fan con una sottoveste rosso ciliegia, lasciando le gambe nude e in vista.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati decenni da quando Cindy Crawford era una delle più famose super top model internazionali ma ancora oggi continua a essere un'indiscussa icona di bellezza. Ha 56 anni ma non sente affatto il peso dell'età che avanza, anzi, col passare del tempo è riuscita a diventare ancora più splendida, tanto da fare invidia anche alle colleghe più giovani. Di recente, dopo aver incantato i fan con un selfie senza trucco, è tornata a dimostrarlo: per San Valentino si è trasformata in una sensualissima "Cupido" in total red con un abito sottoveste che ha messo in risalto la sua innata femminilità.

Lo slip dress di Cindy Crawford

Cindy Crawford ha festeggiato San Valentino col marito Rande Gerber, dando prova del fatto che al suo fianco ha trovato il vero amore. Che regalo ha ricevuto? Uno splendido bouquet di rose rosse. È stato però il look che ha sfoggiato sui social che ha attirato le attenzioni dei followers. La modella si è lasciata immortalare seduta su un letto coperto di petali in sottoveste e con un bicchiere di champagne tra le mani. Ha indossato uno slip dress rosso ciliegia, un modello di seta che ha lasciato le gambe nude, con le spalline sottili e la scollatura generosa decorata con un tocco di pizzo in tinta.

Cindy Crawford in versione cozy

Cindy Crawford e il "doppio look" di San Valentino

Nel breve video postato da Cindy sui social c'è anche un secondo look per San Valentino, sempre total red ma un tantino più comodo. Al motto di "Chi sei tu? Puoi essere entrambe", si è lasciata fotografare nella stessa location ma con indosso una tuta dall'animo cozy con felpa col cappuccio e pantaloni coordinati. Piedi nudi, capelli legati in uno chignon "improvvisato" e un pacco di cioccolatini a forma di cuore tenuto aperto sulle gambe: la modella non rinuncia allo stile neppure quando si rilassa tra le mura domestiche. In quante a San Valentino hanno lasciato da parte la sexy lingerie proprio come ha fatto lei?