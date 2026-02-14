Afrojack sorprende Elettra Lamborghini per San Valentino: un’esplosione di rose, cuori e palloncini rossi

Elettra Lamborghini Afrojack, la foto di San Valentino condivisa da Elettra sui social

L’Instagram di Elettra Lamborghini si è tinto completamente di rosso nel giorno più romantico dell’anno. Per San Valentino, la cantante ha mostrato ai fan la sorpresa organizzata dal marito, Afrojack, che ha trasformato la loro casa in un teatro di cuori e romanticismo. Non solo le classiche rose rosse, ma anche palloncini, coriandoli e una grande scritta I love you appesa alla finestra: un gesto scenografico per celebrare il loro amore, da sempre caratterizzato da una grande passione.

Il classico mazzo di rose rosse per Elettra

Il San Valentino di Elettra Lamborghini

Nelle storie condivise su Instagram, Elettra ha documentato ogni dettaglio della sorpresa. La camera da letto è stata invasa da palloncini rossi sparsi ovunque, mentre sul parquet spiccavano coriandoli a forma di cuore che creavano un effetto romantico e divertente.

Il cuore di petali di rose rosse che Afrojack ha preparato per Elettra

Non è mancato neanche un grande mazzo di rose rosse, simbolo per eccellenza della festa degli innamorati, e sul letto della coppia si trovava un cuore rosso realizzato interamente con petali, pensato per rendere ancora più speciale l’atmosfera. Un San Valentino perfetto per la cantante, che ha voluto condividere la sua felicità anche con un post sul suo profilo: uno scatto insieme al marito accompagnato dalla dedica "My Forever Valentine", a suggellare un sentimento che continua a far sognare i fan.

I palloncini rossi a forma di cuore di Elettra Lamborghini

La storia di Elettra e Afrojack

La storia d’amore tra Elettra Lamborghini e il DJ olandese Afrojack, nome d’arte di Nick van de Wall, è iniziata nel 2018. I due si sono conosciuti durante un festival musicale a Treviso e, dopo un primo appuntamento un po’ disastroso, ma che li ha fatti comunque avvicinare, la relazione è cresciuta rapidamente fino alla proposta di matrimonio arrivata l’anno successivo.

I coriandoli a forma di cuore sul parquet della camera

Le nozze sono state celebrate nel 2020 sul lago di Como, in una cerimonia intima ma molto elegante che ha unito romanticismo e glamour. Da allora la coppia condivide spesso sui social momenti della loro vita insieme, tra viaggi, musica e gesti d’amore come quello organizzato per questo San Valentino, che ha letteralmente fatto esplodere di rosso il profilo della cantante. Con Sanremo 2026 alle porte, i fan non vedono l’ora di vederla sul palco portare tutta la sua energia e il suo carisma.