Elettra Lamborghini e la sua “mamma bilaterale”: saluta Sanremo 2026 con una cena in famiglia

Cosa ha fatto Elettra Lamborghini dopo la finale di Sanremo 2026? Si è concessa una cena in famiglia, posando con la mamma Luisa, che si è auto-definita “mamma bilaterale”.

Elettra Lamborghini è stata una delle protagoniste indiscusse del Festival di Sanremo, dove non solo ha fatto ballare tutti sulle note di Voilà ma è anche riuscita a diventare virale grazie alla sua "battaglia" contro i festini bilaterali che non le hanno permesso di dormire per un'intera settimana. Ieri, in occasione della finale, è apparsa ancora una volta super scintillante sul palco e, consapevole del fatto che con ogni probabilità non avrebbe conquistato il podio, ha salutato tutti con grande ironia. Cosa ha fatto per festeggiare la fine di questa esperienza? Ha organizzato una cena "in famiglia", approfittandone per posare con mamma Luisa.

La foto post-Sanremo di Elettra Lamborghini con mamma Luisa

Il Festival di Sanremo 2026 è stato all'insegna dell'amore incondizionato per le mamme, basti pensare al fatto che sono stati diversi i big in gara che hanno letteralmente portato le loro madri sul palco dell'Ariston, da Samurai Jay a Sayf. Anche Elettra Lamborghini lo ha fatto e, oltre al marito Afrojack, ha voluto al suo fianco anche mamma Luisa, proprio come se fosse un "portafortuna". Nelle ultime ore, però, è stata la signora Luisa Peterlongo a postare sui social una dolce foto in compagnia della figlia, scattata poche ore dopo la finalissima del Festival. Il dettaglio che ha fatto sorridere i fan? Luisa si è auto-definita "mamma bilaterale", dando prova di grandissima simpatia.

Elettra Lamborghini con i suoi "portafortuna" Afrojack e mamma Luisa

Cosa ha fatto Elettra Lamborghini dopo la finale di Sanremo

Cosa ha fatto Elettra Lamborghini dopo la finale di Sanremo 2026? Sebbene sia ancora in attesa dei risultati del Fantasanremo, così da capire se almeno in quella classifica ha conquistato il podio, ha voluto lo stesso festeggiare in gran stile. Ha organizzato una cena "in famiglia" non solo con il marito Afrojack e la mamma Luisa ma anche con tutto il team che ha contribuito a rendere l'esperienza sanremese speciale. Al motto di "Siamo esausti ma super felici", la cantante ha ringraziato tutti, sottintendendo la grande soddisfazione per il risultato finale (anche se la posizione in classifica non l'ha premiata).