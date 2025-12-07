stile e Trend
Nell'armadio di Elettra Lamborghini: ha decine di scatole Hermès, un video-telefono e una tv

Elettra Lamborghini è volata nella sua casa di Miami col marito Afrojack e sui social ha inconsciamente mostrato la camera armadio: ecco com’è fatta.
A cura di Valeria Paglionico
Elettra Lamborghini sta vivendo un momento davvero magico della sua carriera. A un anno dell’inedita esperienza da co-conduttrice a Sanremo, il prossimo febbraio sarà ancora una volta sul palco dell’Ariston ma come Big in gara. Come si sta preparando al gran ritorno al Festival? Così come Arisa, anche lei si sta dando al totale relax. È volata a Miami col marito Afrojack e sui social ha inconsciamente mostrato la spettacolare camera armadio nella sua casa americana: ecco com’è fatta.

Com'è fatta la camera Armadio di Elettra Lamborghini

Nelle ultime ore Elettra Lamborghini si è concessa una cena romantica col marito Nick ma prima di uscire ha mostrato il suo look con dei selfie. Al di là della scelta di stile, ad attirare le attenzioni dei fan è stata la camera armadio che fa da sfondo. Si tratta di un ambiente dai toni neutri molto luminoso: ha il parquet sul pavimento, le pareti bianche e un tappeto decorato con forme geometriche sui toni del beige.

Al centro c’è una poltroncina “ondulata” e sulle pareti ci sono sia scaffali e stand per gli abiti che una televisione e un video-telefono (a prova del fatto che è collegatissima anche con l'esterno). Non mancano, inoltre, decine di scatole e buste di Hermès, chiaramente riconoscibili per il loro colore arancione con contorni neri.

Elettra Lamborghini sul palco dei LOS40 Music Awards: chi ha firmato e quanto costa l'abito metallizzato
Quanto valgono gli accessori griffati di Elettra Lamborghini

A confermare la presenza delle scatole firmate Hermès è la scelta di stile fatta da Elettra Lamborghini, che ha abbinato al look dark con le gambe in vista una rara borsetta della Maison francese. Si tratta della Kelly “Plumes” prodotta in limited edition: è in una rara pelle di capra lucida declinata in verde ed è decorata con piume di struzzo Vert Comics.

Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta solo in versione usata tra i 25.000 e i 40.000 euro. I dettagli griffati nell’outfit di Elettra Lamborghini non sono finiti qui. Ha arricchito il completo nero con alcuni gioielli della collezione Panthere di Cartier, l’anello “incrociato” in oro bianco e diamanti, il bracciale rigido e la collana coordinati (prezzi rispettivamente 61.500, 189.000, 30.500 euro).

