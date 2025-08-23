stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Elettra Lamborghini a Monte Carlo si dà allo shopping di lusso: la nuova borsa costa 70mila euro

Elettra Lamborghini è a Monte Carlo con il marito Afrojack e nelle ultime ore si è data allo shopping di lusso. Quanto costa la nuova borsa che ha acquistato?
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Continuano le vacanze estive delle star, che hanno approfittato della lunga pausa lavorativa per partire alla volta di mete più o meno esotiche. Tra le più attive non poteva che esserci Elettra Lamborghini, che si sta godendo la "quiete prima della tempesta" a poche settimane dal suo approdo in Rai (dove condurrà due programmi). Complice il fatto che il marito Afrojack è spesso in tour con i suoi show, ha fatto praticamente il tour dell'Europa, passando dal Belgio a Parigi, fino ad arrivare alla Croazia. Ora ha fatto tappa a Monte Carlo e, tra i numerosi dettagli quotidiani che ha documentato sui social, ha fatto un primo piano al suo nuovo acquisto: una borsetta griffata, il cui valore è davvero da capogiro.

Elettra Lamborghini da Hermès a Monte Carlo

Elettra Lamborghini sembra essere destinata a diventare la donna più amata della tv: a pochi mesi dall'esperienza sul palco di Sanremo, è stata chiamata in Rai per condurre sia un nuovo reality su Rai 2 che per sostituire Max Giusti al timone di Boss in Incognito. Sebbene abbia trascorso l'inizio dell'estate alle prese con varie registrazioni, ora si sta dando al totale relax, godendosi la compagnia del marito Nick. I due sono a Monte Carlo e trascorrono le giornate tra pranzi sofisticati, passeggiate in centro e panorami da sogno. Nelle ultime ore, in particolare, Elettra si è data allo shopping di lusso. Ha fatto visita alla boutique di Hermès e ha aggiunto una nuova "chicca" alla sua collezione di lusso.

La Kelly bag di Hermès
La Kelly bag di Hermès

Qual è la nuova borsa di Elettra Lamborghini

Cosa ha acquistato Elettra Lamborghini da Hermès? Una rara Kelly bag. Si chiama Kelly 2 Cloute, le sue dimensioni sono di 12 x 19 x 5,5 cm ed è realizzata interamente in pelle di vitello nera, la sua particolarità? È decorata all-over con delle appuntite borchie argentate. La cantante l'ha fotografata in primo piano con tanto di emoticon che hanno sottinteso la sua felicità e ha lasciato intravedere sia la scatola logata della Maison che il sacchettino in cui era riposta. Qual è il prezzo dell'accessorio? Sugli e-commerce di moda di lusso è disponibile solo in versione usata a oltre 68.700 euro ma, visto che quella di Elettra è nuova, probabilmente il suo valore è ancora più elevato.

Leggi anche
Elettra Lamborghini non bada a spese per Lea: la cagnolina col collare firmato da 490 euro
La Kelly 2 Cloute di Hermès
La Kelly 2 Cloute di Hermès
Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Moda
Cos'è il dopamine dressing e perché migliora l'umore
Chi è Riccardo Bellini, il nuovo Ceo della Maison Valentino
Chi è Riccardo Bellini, il nuovo Ceo della Maison Valentino
Chi sono i 7 eredi di Roberto Cavalli: a loro patrimonio milionario
Chi sono i 7 eredi di Roberto Cavalli: a loro patrimonio milionario
Modelle troppo magre e ossa sporgenti, bloccate le foto di Zara: "Pubblicità irresponsabile"
Modelle troppo magre e ossa sporgenti, bloccate le foto di Zara: "Pubblicità irresponsabile"
La modella "che non esiste" finisce su Vogue: l'intelligenza artificiale debutta sulla rivista di moda
La modella "che non esiste" finisce su Vogue: l'intelligenza artificiale debutta sulla rivista di moda
Chi ha comprato la Birkin da 10 milioni e perché
Chi ha comprato la Birkin da 10 milioni e perché
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views