Elettra Lamborghini a Monte Carlo si dà allo shopping di lusso: la nuova borsa costa 70mila euro

Elettra Lamborghini è a Monte Carlo con il marito Afrojack e nelle ultime ore si è data allo shopping di lusso. Quanto costa la nuova borsa che ha acquistato?

Continuano le vacanze estive delle star, che hanno approfittato della lunga pausa lavorativa per partire alla volta di mete più o meno esotiche. Tra le più attive non poteva che esserci Elettra Lamborghini, che si sta godendo la "quiete prima della tempesta" a poche settimane dal suo approdo in Rai (dove condurrà due programmi). Complice il fatto che il marito Afrojack è spesso in tour con i suoi show, ha fatto praticamente il tour dell'Europa, passando dal Belgio a Parigi, fino ad arrivare alla Croazia. Ora ha fatto tappa a Monte Carlo e, tra i numerosi dettagli quotidiani che ha documentato sui social, ha fatto un primo piano al suo nuovo acquisto: una borsetta griffata, il cui valore è davvero da capogiro.

Elettra Lamborghini da Hermès a Monte Carlo

Elettra Lamborghini sembra essere destinata a diventare la donna più amata della tv: a pochi mesi dall'esperienza sul palco di Sanremo, è stata chiamata in Rai per condurre sia un nuovo reality su Rai 2 che per sostituire Max Giusti al timone di Boss in Incognito. Sebbene abbia trascorso l'inizio dell'estate alle prese con varie registrazioni, ora si sta dando al totale relax, godendosi la compagnia del marito Nick. I due sono a Monte Carlo e trascorrono le giornate tra pranzi sofisticati, passeggiate in centro e panorami da sogno. Nelle ultime ore, in particolare, Elettra si è data allo shopping di lusso. Ha fatto visita alla boutique di Hermès e ha aggiunto una nuova "chicca" alla sua collezione di lusso.

La Kelly bag di Hermès

Qual è la nuova borsa di Elettra Lamborghini

Cosa ha acquistato Elettra Lamborghini da Hermès? Una rara Kelly bag. Si chiama Kelly 2 Cloute, le sue dimensioni sono di 12 x 19 x 5,5 cm ed è realizzata interamente in pelle di vitello nera, la sua particolarità? È decorata all-over con delle appuntite borchie argentate. La cantante l'ha fotografata in primo piano con tanto di emoticon che hanno sottinteso la sua felicità e ha lasciato intravedere sia la scatola logata della Maison che il sacchettino in cui era riposta. Qual è il prezzo dell'accessorio? Sugli e-commerce di moda di lusso è disponibile solo in versione usata a oltre 68.700 euro ma, visto che quella di Elettra è nuova, probabilmente il suo valore è ancora più elevato.

