Valentina Ferragni, primo San Valentino da single: festeggia con le amiche in body di pizzo rosso Valentina Ferragni, da poco single, ha festeggiato San Valentino con le amiche, con un look rosso fuoco, il suo colore preferito.

A cura di Giusy Dente

Dopo quasi dieci anni di fidanzamento, Valentina Ferragni ha trascorso il San Valentino da single. Dopo alcuni indizi social che non erano affatto sfuggiti ai fan, l'imprenditrice a ottobre ha annunciato la fine della relazione con Luca Vezil. In questi mesi è apparsa serena, si è dedicata molto al lavoro, alle sue passioni, alla famiglia e agli amici. Il 14 febbraio l'influencer non lo ha trascorso da sola.

Valentina Ferragni festeggia San Valentino con le amiche

Valentina Ferragni non è rimasta da sola il 14 febbraio. Oltre ad essere il suo onomastico, è ovviamente anche la festa degli innamorati, o meglio dell'amore in ogni sua forma. È stata scelta da Yamamay come testimonial della nuova collezione, una capsule collection speciale con cui il brand si è fatto promotore di un messaggio universale, che parte dall'amore verso se stessi per estendersi a quello verso il prossimo. L'imprenditrice è stata scelta proprio perché si è spesso esposta come icona di body positivity, parlando di accettazione e rispondendo alle critiche più volte rivolte dagli hater nei suoi confronti.

Oggi è single, ma ha sicuramente riscoperto l'amore verso se stessa ed è circondata di amore ogni giorno, dalla famiglia e dagli amici. Proprio con le persone care ha trascorso la serata del 14 febbraio. Nel suo look non poteva non scegliere il colore per eccellenza collegato all'amore e alla passione: il rosso. Tra l'altro questo è anche il suo colore preferito. Per i festeggiamenti ha scelto un body di pizzo color rosso fuoco, un modello trasparente con trama floreale, a maniche lunghe e con colletto alto. È un modello firmato The Andamane e costa 275 euro.

in foto: body The Andamane

Lo ha abbinato a un paio di jeans chiari, aggiungendo un tocco sparkling che non manca mai nei suoi outfit speciali. Cristalli, strass, cristalli e glitter sono i suoi dettagli preferiti, soprattutto sugli accessori. In questo caso ha puntato su delle scarope da principessa firmate Mch&Mach, con l'inconfondibile fiocco gioiello posizionato sul cinturino.

Valentina Ferragni ha completato il look con una borsa di Chanel: è inconfondibile l'iconico logo gioiello con le due C intrecciate, color oro. È una mini bag con manico tondo e motivo matelassé a diamante, color beige. Il modello è sold out, molto difficile da reperire anche online.