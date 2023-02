Valentina Ferragni celebra in lingerie l’amore per se stessa e l’accettazione del proprio corpo Valentina Ferragni è testimonial di una nuova campagna, in cui si fa portavoce di un messaggio d’amore universale e accettazione. Volersi bene è il primo passo per amare il prossimo.

A cura di Giusy Dente

Il 2022 ha segnato un grosso cambiamento nella vita di Valentina Ferragni. I follower dell'influencer da un po' di tempo avevano individuato alcuni segnali riconducibili a una possibile crisi tra lei e lo storico fidanzato, Luca Vezil. La coppia, assieme da circa un decennio, in effetti si è detta addio nel mese di ottobre, ma i rumors sull'imminente rottura si susseguivano già dall'estate: lui si era trasferito all'estero per un periodo, lei aveva trascorso l'estate con le amiche. Oggi l'imprenditrice sembra serena e presissima dal lavoro. Quello alle porte, sarà il primo San Valentino da sola dopo molto tempo.

Valentina Ferragni si prepara a San Valentino

San Valentino è alle porte e Valentina Ferragni è stata scelta da Yamamay come testimonial della capsule collection realizzata appositamente per l'occasione. Il brand ha visto in lei la persona giusta per incarnare un messaggio d'amore che va oltre i canoni tradizionali, più intimo e personale: l'amore per se stessi e per il proprio corpo, uno step essenziale per poter amare il prossimo.

L'imprenditrice in questi ultimi anni si è imposta sui social come icona di body positivity e modello di self-confidence. Spesso è stata al centro del body shaming, vittima di haters pronti a notare ogni imperfezione, ogni difetto. Dal canto suo, lei ha lavorato molto su se stessa, per accettarsi e migliorarsi senza dare eccessivamente peso alle parole altrui, senza farsi ferire. Oggi ha un rapporto più sereno col suo corpo, merito anche del pilates e della pole dance.

Pratica da alcuni anni questa disciplina e anche in questo caso i commenti crudeli non sono mancati, soprattutto all'inizio. Nel tempo è migliorata nella tecnica, ma non solo: ha acquisito più consapevolezza di sé e del suo corpo e questo ha avuto dei benefici anche nella vita di tutti i giorni. Anche per questo Yamamay, nel realizzare le foto promozionali, ha voluto che protagonista di alcuni scatti fosse proprio il palo. È molto più di un attrezzo per allenarsi: diventa il mezzo con cui Valentina esibisce fiera e libera quel corpo che nel tempo ha imparato ad amare, esibendo icon sicurezza femminilità e sensualità.

L'imprenditrice ha commentato: "Ho deciso di partecipare a questo progetto perché il concept, oltre a far emergere la vera Valentina nella sua dimensione più intima e quotidiana, veicola soprattutto un messaggio importante di cui mi sono sempre fatta promotrice: l’amore e l’accettazione di se stessi. Penso che sia fondamentale continuare a sottolineare l’importanza di questi temi soprattutto fra le giovani generazioni, perché anche attraverso la consapevolezza e l’accettazione saremo in grado di essere felici e di raggiungere i nostri obiettivi".