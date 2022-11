Valentina Ferragni sfoggia la tutina trasparente: il nuovo look con lingerie a vista Valentina Ferragni ha sfoggiato su Instagram un look all’insegna della sensualità, giocando con tagli e trasparenze.

A cura di Beatrice Manca

Cosa c'è di meglio di una serata con gli amici in discoteca per ricaricare le batterie nel weekend? Valentina Ferragni ha condiviso su Instagram il look da "girls night out", sexy e glamour: una tuta aderente con tagli cut e trasparenze, uno dei suoi capi preferiti per l'autunno 2022.

Valentina Ferragni in total black

L'influencer e imprenditrice beauty si sta godendo una nuova fase della sua vita da single: dopo la rottura con il fidanzato Luca Vezil si è ritagliata del tempo per sé tra viaggi, trattamenti di bellezza, serate con gli amici e un nuovo look. Dopo aver sfoggiato un grintoso top-corsetto in pelle e uno scintillante abito con le piume, Ferragni ha sfoggiato un catsuit nero a maniche lunghe con un inserto trasparente sull'addome.

Valentina Ferragni in Nensi Dojaka

La tutina è firmata Nensi Dojaka, una delle designer emergenti più amate dalle star. La sua cifra stilistica sono i tagli cut out negli abiti, gli intrecci e le trasparenze. Il look di Valentina Ferragni non fa eccezione: sul corpetto spiccava un reggiseno a vista e un tassello trasparente. Per completare il look l'influencer ha scelto una handbag nera e ha lasciato i capelli sciolti con morbide onde.

Catsuit Nensi Dojaka (foto LuisaViaRoma)

La passione di Valentina Ferragni per i catsuit

Non è la prima volta che vediamo Valentina Ferragni con un catsuit, la tuta aderente in stile ‘Catwoman' tornata di moda quest'anno. Ad Halloween si era vestita da "black bunny" indossando una tutina trasparente di Mugler, mentre per la serata di gala Convivio 2022 aveva scelto un modello di Pinko con applicazioni scintillanti. Insomma, la designer di gioielli ha una vera e propria passione per questo capo, tanto che accanto alla foto ha scritto: "Drop some flames", riferendosi all'emoticon infuocata usata su Instagram per esprimere apprezzamento. L'idea da copiare per una serata speciale, aspettando la notte di Capodanno!