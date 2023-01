Valentina Ferragni con le piume sul décolleté: osa con la tutina completamente trasparente Valentina Ferragni ha iniziato l’anno con lo stile di sempre. L’influencer è glamour con la tutina trasparente, impreziosita da piume di struzzo sul décolleté.

A cura di Giusy Dente

Il 2022 è stato per Valentina Ferragni fatto di alti e bassi. Da un lato ha ulteriormente concretizzato il lavoro degli ultimi due anni, ottenendo importanti risultati col brand che porta il suo nome, che continua a crescere. Dall'altro, sul piano sentimentale le cose sono andate peggio, con la fine della decennale relazione con Luca Vezil. Cosa ha in serbo per lei il 2023? Lei lo ha cominciato con lo stile glamour di sempre.

Valentina Ferragni ama le tutine

Terminate le vacanze a Dubai, dove ha dato il benvenuto al 2023, Valentina Ferragni ha fatto rientro a Milano. L'influencer è pronta a rimettersi al lavoro e ad affrontare con grinta l'anno nuovo, ma anche con stile. L'influencer, così come sua sorella Chiara, ha fatto della moda il centro della sua vita, è una fashion addicted sempre al passo con le tendenze. Al momento, è una fan delle tute effetto seconda pelle, che spopolano tra le celebrities. Sono un must di questa stagione, capaci di dare vita ad outfit glamour e d'impatto e non le è sfuggito questo trend gettonatissimo.

Il nuovo look nude di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è una fan delle jumpsuit effetto Catwoman e predilige i modelli con dettagli sparkling e tocchi trasparenti. L'ultima tutina sfoggiata sui social è a effetto vedo-non vedo, del brand Oséree. L'imprenditrice ha fatto da testimonial per il marchio in passato, posando in lingerie in una campagna. Il brand ha catturato l'attenzione dell'imprenditrice per i suoi capi glamour e sofisticati, riccamente lavorati, curati nei dettagli, capaci di esaltare la femminilità con audacia e sensualità.

Leggi anche Valentina Ferragni in total black: party natalizio in piume e latex

La tutina mostrata a fan e follower è color pesca, a maniche lunghe e impreziosita da piume di struzzo sul décolleté. Costa 690 euro. L'ha abbinata a un tanga color carne, che si intravede al di sotto, essendo il modello completamente trasparente. L'imprenditrice non ha paura di osare, rimanendo comunque chic e con questo look si è confermata un'icona fashion.